Mis à jour le 12/07/2020 à 10:49

Phase 4 de l’univers cinématographique de merveille mais il y a déjà beaucoup de spéculations sur quels acteurs et quelles seront les nouvelles histoires dérivées Avengers: Fin de partie.

Rappelons-nous que la première bande de la phase 4 sera Black Widow. Initialement, Marvel devait sortir ce film en avril de cette année, mais le coronavirus a affecté l’ensemble du calendrier de production. Les séries et les films ont dû déplacer leur date de sortie.

Nouvelles dates de sortie pour la phase 4 de Marvel Studios

Black Widow – 7 mai 2021Eternels – 5 novembre 2021Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 9 juillet 2021Troisième film Spider-Man – provisoire décembre 2021Le faucon et le soldat de l’hiver – 2021WandaVision – 15 Janvier 2021 Docteur Strange dans le multivers de la folie – Sans date Thor: Love and Thunder – Sans date Captain Marvel 2 – Sans date Black Panther 2 – Sans date, peut-être annulé Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 – Sans date

Dans la spéculation du MCU, on a beaucoup parlé du début du multivers. En bref, des rumeurs indiquent que Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland se battront ensemble ou au moins joueront un rôle dans Spider-Man 3.

Une vidéo partagée par Sony Amérique latine (supprimée plus tard) a demandé aux fans “quel est votre Spider-Man préféré? Il a également ajouté qu’il n’est plus nécessaire de choisir car” tout peut arriver “dans Spider-Man 3.

Enfin, il est suggéré que «dans Spider-Man 3, vous verrez probablement tout le monde». Malheureusement, il ne s’agit que d’une vidéo spéculative d’une émission de nouvelles intitulée On News. Ceci n’est pas une confirmation.

Ni Maguire ni Garfield n’ont été capturés par des caméras de fans sur le tournage du troisième film de Spider-Man. Zendaya et Holland ont été présentés dans plusieurs vidéos de cascades et ont confirmé que l’ensemble du casting avait participé à une réunion de Thanksgiving.

L ‘«animateur» de l’émission Jimmy Kimmel insiste pour que Zendaya partage plus de détails sur le casting mais elle commente simplement qu’il est réservé pour le moment et que «je ne peux ni confirmer ni nier.

Daniel Richtman, principal responsable du portail MCUCosmic, ne fait pas écho à l’actualité et partage même la dernière publication de The Cosmic Wonder. Ce compte a publié une vidéo du multivers Spider-Man 3 qui a été revendiquée pour les droits d’image par Sony et non par Sony Amérique latine.

Pour l’instant, rien n’est confirmé. Marvel pourrait préparer plusieurs surprises pour la phase 4 de l’univers cinématographique Avengers. Mais tout est réservé pour l’instant.

