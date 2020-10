Mis à jour le 29/10/2020 à 19:27

Studios Marvel cache divers détails dans ses films que vous ne pouvez remarquer que si vous les regardez plus d’une fois; Spider-man 3 ne sera pas l’exception. Récemment, un détail que Kevin Feige veut dans le nouveau film avec Tom Holland a été divulgué.

Souvenons-nous que ce film a déjà un scénario. Cela a été confirmé par l’acteur principal dans une vidéo sur ses réseaux sociaux où il a reçu un iPad avec le texte de la bande d’arachnide suivante.

Bien qu’aucun détail sur l’intrigue n’ait été divulgué, un détail a été partagé que Kevin Feige veut ajouter. Michael Giacchino annoncé sur le podcast de CinemaBlend qui sera à nouveau en charge de la musique de la saga Spider-Man.

“Je suis allé voir Kevin [Feige] une fois au début, avant l’annonce de Spider-Man. C’était avant le Comic-Con. Je me souviens que lorsque Kevin revenait, je retournais à la voiture. Il marchait avec moi, nous parlions juste et il a dit: “ Aimez-vous le vieux thème de Spider-Man? Vous savez, celui des années soixante? Je me suis dit: ‘Vous vous moquez de moi? Oui. J’aime. J’adore! »A commenté le directeur musical du film à propos de sa conversation avec Kevin Feige.

«Et il dit: ‘Je pensais juste, j’avais une idée étrange. Et si on enregistrait cette chanson? Je me suis dit: «J’ai toujours voulu entendre ça avec un grand orchestre! Et il dit: “ Et ensuite, nous pourrions utiliser cela au Comic-Con lorsque nous annoncerons ce que nous faisons et tout cela. Et je me suis dit: ‘Oh oui, ça a l’air amusant. Faisons cela! ‘ C’est ainsi que cette idée est née », a-t-il ajouté.

Pouvez-vous imaginer le film à partir de cette chanson de 1960? C’est sans aucun doute un classique qui a survécu à l’épreuve du temps.

