Mis à jour le 13/11/2020 à 18:56

Ces jours-ci, les acteurs impliqués dans Spider-man 3 Ils ont partagé leurs réactions au scénario final du film sur les réseaux sociaux et partagent également des images du tournage qui a déjà commencé.

Tom Holland est sans aucun doute le plus actif du casting sur Instagram. Il y a quelques jours à peine, il a confirmé qu’il porterait à nouveau le costume noir et rouge qui a été vu à la fin de Spider-Man: loin de chez soi.

Eh bien maintenant, il est détendu pendant sa pause alors qu’il se trouve dans le domaine social de l’enregistrement et apprécie ce qui semble être du golf.

Le tournage sur Spider-Man 3 a repris à Atlanta le mois dernier après la longue interruption du coronavirus. Rappelons que Marvel a dû déplacer toutes les premières de la phase 4 de l’UCM en raison de la pandémie.

Marvel: Tom Holland partage plus d’images de son costume dans Spider-Man 3. (Photo: capture)

MARVEL | Premières de la phase 4

Black Widow – 7 mai 2021 Eternals – 5 novembre 2021 Chang-Chi et la légende des dix anneaux – 9 juillet 2021 Troisième film Spider-Man – provisoire décembre 2021 Le faucon et le soldat de l'hiver – 2021 WandaVision – Se Fuite dans la bande-annonce qui arriverait en octobre 2020 Docteur Strange dans le multivers de la folie – Pas de date Thor: Love and Thunder – Pas de date Captain Marvel 2 – Pas de date Black Panther 2 – Pas de date, éventuellement annulé Guardians of the Galaxy Vol.3 – Pas de date