C’est vraiment une tragédie! Les lecteurs de merveille Ils sont stupéfaits par la mort de l’un des personnages les plus populaires de la bande dessinée, à tel point qu’il a fait son incursion dans l’industrie cinématographique. La révélation que vous êtes sur le point de lire est un spoiler, nous vous avertissons donc de ce que vos yeux sont sur le point de voir.

ALERTE SPOIL

À la fin de Roi en noir # 2, la série Venom réalisée par Donny Cates, on apprend qu’Eddie Brock meurt après un combat acharné contre Knull, le Dieu des Symbiotes en merveille.

À la fin de la tranche précédente, Knull libère Eddie du haut d’un bâtiment sans symbiote attaché à son être pour le sauver. Les lecteurs de merveille Ils pensaient qu’Eddie se débarrasserait de son destin tragique à la dernière minute, comme cela arrive toujours dans les bandes dessinées, mais ce n’était pas le cas.

La mort d’Eddie Brock dans la bande dessinée (Marvel)

Homme araignée est le super-héros de merveille qui essaie de le sauver, mais n’arrive pas à temps. Nous voyons ensuite Eddie cloué au lit avec les quelques héros restants qui ne sont pas devenus les créatures symbiotiques de Knull.

Hombre de Hierro Il apparaît avec un plan pour remettre Eddie sur ses pieds, l’attachant à un symbiote de l’un des dragons de Knull. Malheureusement, le symbiote submerge le système déjà fragile d’Eddie et commence à s’enrouler. Dylan utilise ses pouvoirs pour détruire le symbiote, mais ce n’est pas suffisant. Puis le moniteur cardiaque d’Eddie émet un long bip continu, confirmant sa mort.

On ne sait toujours pas si la mort d’Eddie sera permanente dans les bandes dessinées de merveille. Il faudra attendre la publication de plus de bandes dessinées pour connaître le sort d’Eddie.

