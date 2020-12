Mis à jour le 24/12/2020 14h33

Les détails sont toujours les bienvenus. L’acteur Jeremy Renner, connu dans merveille pour son rôle de Clin Barton (Hawkeye) dans les Avengers, il a partagé une photo sur Twitter dans laquelle il révèle que l’ombre de Ronin continuera à vivre dans la série Hawkeye, exclusive à la plateforme Disney +.

À travers son récit officiel, l’acteur de merveille a publié l’image de son bras avec le tatouage de la manche de Ronin, le même que celui que l’on peut voir dans Avengers: Endgame. «Je serai à la maison pour Noël», dit la légende qui accompagne le message.

Rappelez-vous que le tatouage de Ronin est apparu pour la première fois merveille pour montrer la transformation de Hawkeye après la rupture de Thanos dans Avengers: guerre à l’infini, avec laquelle il est mort la moitié de sa vie dans l’univers, y compris la famille de Barton.

Je serai à la maison pour Noël 🎄 pic.twitter.com/u6A9j8ya8x – Jeremy Renner (@JeremyRenner) 23 décembre 2020

RoninPar conséquent, il devient un personnage que Barton a adopté pour combattre les criminels et rendre justice lui-même. Dans la prochaine série Oeil de faucon, L’identité de Barton passera essentiellement le flambeau à Kate Bishop, interprétée par Hailee Steinfeld.

Oeil de faucon Il mettra également en vedette Vera Farmiga comme Eleanor Bishop, Fra Fee comme The Clown, Tony Dalton comme Swordsman, Alaqua Cox comme Echo, Zahn McClarnon William Lopez et Florence Pugh reprenant leur rôle de Black Widow dans Yelena Belova.

Hawkeye devrait faire ses débuts exclusivement sur Disney + à la fin de 2021.

MARVEL | Nouvelles versions

WandaVision – 15 janvier 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 19 mars 2021 Morbius – 19 mars 2021 Black Widow – mai 2021 Loki – Mi-2021 Venom: Let There Be Carnage – Juin 2021 Shan-Chi et la légende des dix anneaux – 7 juillet 2021 Et si …? – Première moitié de 2021Eternels – 5 novembre 2021 Marvel – fin 2021 Hawkeye – fin 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 She-Hulk – début 2022 Moon Knight – début 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022Black Panther II – 8 juillet 2022Blade – éventuellement 7 octobre 2022Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022Armor Wars – 2022Ironheart – 2022Secret Invasion – 2022Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 20234 Fantastic – 2023 Gardiens de la Galaxie Vol.3 – 2023

