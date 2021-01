Mis à jour le 20/01/2021 à 16h28

Les Avengers sont déjà arrivés sur Disney Plus. Après la première de Avengers: Endgame, Studios Marvel a présenté une liste des premières jusqu’en 2023, qui constitueront la phase 4 de l’UCM.

Le nouveau calendrier de sortie de Marvel est resté comme ça – 2021/2023

WandaVision – 15 janvier 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 19 mars 2021 Morbius – 19 mars 2021 Black Widow – mai 2021 Loki – Mi-2021 Venom: Let There Be Carnage – juin 2021Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 7 juillet 2021 Et si …? – Première moitié de 2021Eternels – 5 novembre 2021 Marvel – fin 2021 Hawkeye – fin 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 She-Hulk – début 2022 Moon Knight – début 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022Black Panther II – 8 juillet 2022Lame – peut-être 7 octobre 2022Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022Armor Wars – 2022Ironheart – 2022Secret Invasion – 2022Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 20234 Fantastic – 2023 Gardiens de la Galaxie Vol.3 – 2023

WandaVision a été le premier à arriver sur Disney Plus et raconte l’avenir de Wanda après que Hulk ait claqué des doigts pour ramener la moitié de l’univers.

Dans la série, nous voyons que Wanda vit dans une réalité dans laquelle elle a le contrôle de ce qui se passe. Pour l’instant, deux épisodes de la série sont sortis sur Disney Plus et la date de sortie du chapitre 3 est déjà connue.

Date et heure de sortie du chapitre 3 de WandaVision

Mexique: 2 h 00 Pérou, Équateur, Panama et Colombie: 3 h 00 Venezuela, Bolivie: 4 h 00 Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil et Chili: 5 h 00 Espagne: 9 h 00

Que se passera-t-il au chapitre 3?

Petit à petit, la réalité fait son chemin dans la série et la dernière chose qui a été vue dans le chapitre 2 était que la «sitcom» ou la comédie américaine progressait de temps en temps. Nous sommes passés de la série noir et blanc à la couleur.

WandaVision a clairement indiqué que le prochain chapitre se concentrera sur la grossesse de Wanda. Selon les images divulguées, il s’agit de jumeaux, exactement comme elle avec son frère.

