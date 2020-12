Mis à jour le 28/12/2020 11h44

Il y a quelque chose dans Dead Pool ce qui est un problème pour l’introduction du personnage dans les films de merveille: la rupture du quatrième mur, c’est-à-dire l’interaction avec le public et la reconnaissance du fait qu’il existe dans un univers fictif.

On sait déjà que cette ressource narrative est la signature de Dead Pool Et quelque chose comme ça ne serait pas expliqué dans un film merveille comme les Avengers … mais il y a une explication si l’on prend en compte l’intrigue de WandaVision, la série exclusive Marvel pour la plateforme Disney +.

Avances de WandaVision préciser que la série abordera les différentes couches qui composent la réalité. Ainsi, grâce à Mind Stone, les capacités de maîtrise de la réalité de Wanda pourraient être transférées à des personnages comme Deadpool et She-Hulk. Ils n’auraient même pas besoin de savoir pourquoi ils peuvent voir au-delà de leur dimension.

Compte tenu du succès du MCU dans l’interconnexion de tous les détails narratifs, il est peu probable que Dead Pool se séparer complètement du reste du multivers de merveille. A cela, il faut ajouter les aventures de Loki, le dieu de la malice, qui pourrait bien donner aux nouveaux personnages du MCU la capacité de reconnaître qu’ils existent dans un univers fictif.

Autres personnages notables de merveille Qui peut briser le quatrième mur, ce sont She-Hulk, Rick Jones, Squirrel Girl et le héros de la réalité alternative Gwenpool.

MARVEL | Premières UCM

WandaVision – 15 janvier 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 19 mars 2021 Morbius – 19 mars 2021 Black Widow – mai 2021 Loki – Mi-2021 Venom: Let There Be Carnage – Juin 2021 Shan-Chi et la légende des dix anneaux – 7 juillet 2021 Et si …? – Première moitié de 2021Eternels – 5 novembre 2021 Marvel – fin 2021 Hawkeye – fin 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 She-Hulk – début 2022 Moon Knight – début 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022Black Panther II – 8 juillet 2022Blade – éventuellement 7 octobre 2022Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022Armor Wars – 2022Ironheart – 2022Secret Invasion – 2022Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 20234 Fantastic – 2023 Gardiens de la Galaxie Vol.3 – 2023

