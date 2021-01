Mis à jour le 13/01/2021 17:01 pm

Il y a des choses dans merveille qui ont été travaillés à la volée, car la société de production cinématographique n’avait pas la licence de tous les super-héros de la bande dessinée. C’est ainsi que, par exemple, les films Spider-Man sont sous la responsabilité de Sony. La situation était similaire avec les X-Men, qui jusqu’à il y a quelque temps appartenaient à Century Fox, donc la question que se posent des millions de personnes est de savoir quand nous verrons l’introduction de mutants dans l’UCM.

Nous pourrions avoir un indice WandaVision, la série exclusive de merveille pour la plateforme Disney +. Les fans théorisent déjà que la série est le bon espace pour l’adaptation de la bande dessinée Maison de M, dans lequel Wanda modifie la réalité du monde entier pour son propre bonheur.

De nombreuses preuves suggèrent que Maison de M fait partie du cadre de WandaVision, menant à la prochaine ligne de pensée logique pour quiconque a lu les bandes dessinées de merveille: Y aura-t-il des mutants dans WandaVision?

Passons en revue l’intrigue de Maison de M. La bande dessinée de merveille Il s’agit de Wanda modifiant la réalité du monde entier, créant un endroit où beaucoup de ses plus proches alliés ont vu leurs rêves se réaliser. Les mutants sont devenus la majorité de la population mondiale et Magneto a tout gouverné. Quand tout s’est inévitablement effondré, Wanda a décidé qu’il ne devrait plus y avoir de mutants et a transformé le monde en un endroit où presque tous les mutants ont perdu les gènes qui leur donnaient leurs pouvoirs.

Maintenant, la capacité de Wanda à modifier la réalité est un élément fondamental de WandaVision. Maison de M elle a vu la création de rêves se réaliser, et son monde idéal contiendrait une Vision qui est encore vivante pour qu’elle aime. Pour suivre cette ligne, WandaVision expliquerait l’apparition ou l’absence de mutants dans l’UCM. En suivant partiellement l’intrigue des bandes dessinées, Wanda brisera sa réalité et activera le gène mutant chez tout le monde dans le monde. œil! Ceci n’est qu’une théorie.

Il n’y aura personne d’autre à attendre la première de WandaVision pour le 15 janvier.

MARVEL | Premières UCM

WandaVision – 15 janvier 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 19 mars 2021 Morbius – 19 mars 2021 Black Widow – mai 2021 Loki – Mi-2021 Venom: Let There Be Carnage – juin 2021Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 7 juillet 2021 Et si …? – Première moitié de 2021Eternels – 5 novembre 2021 Marvel – fin 2021 Hawkeye – fin 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 She-Hulk – début 2022 Moon Knight – début 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022Black Panther II – 8 juillet 2022Blade – peut-être 7 octobre 2022Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022Armor Wars – 2022Ironheart – 2022Secret Invasion – 2022Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 20234 Fantastic – 2023 Gardiens de la Galaxie Vol.3 – 2023

