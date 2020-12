Mis à jour le 12/12/2020 à 17:22

L’univers cinématographique de merveille publiera beaucoup plus de matériel sur la plate-forme Disney Plus. Alors que certains fans attendent l’arrivée des films Black Widow et Eternals, d’autres sont connectés à Disney Plus pour voir la nouvelle série.

Le 10 décembre, la société de production a annoncé jusqu’à 10 productions qui intégreront la phase 4 de l’UCM après Avengers: Endgame. «WandaVision» est l’une de ces séries qui élargira l’histoire des Avengers, en particulier Scarlet Witch and Vision.

La deuxième avance nous montre déjà plus de détails sur l’intrigue et le pari esthétique particulier de Marvel avec cette série. L’avancée commence par des images en noir et blanc, où l’on voit que Wanda commence à avoir le contrôle de la réalité.

Il est clair que quelque chose ne va pas dans cette sitcom et que Wanda doit lutter contre quelque chose qui semble la contrôler. Sans aucun doute, l’une des séries qui a généré le plus d’intrigues parmi les fans.

On ne sait pas non plus comment Vision est revenue à la vie ou s’il s’agit d’une construction des pouvoirs de Scarlet Witch. La production «WandaVision» sera présentée en première exclusivement sur la plate-forme Disney Plus.

