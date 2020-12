Mis à jour le 26/12/2020 13h30

La pandémie a arrêté toutes les productions de Studios Marvel. La phase 3 du MCU devait commencer en avril avec la sortie de Black Widow dans les salles, mais a dû être déplacée jusqu’au début de 2021.

Après cette pause forcée par le coronavirus, la société de production a lancé le lot promotionnel de ses nouvelles séries et films. WandaVision est la première série Marvel à être présentée en première sur Disney Plus.

Cette série a prévu sa première pour le 15 janvier 2021 et partage déjà ses progrès sur YouTube. Récemment, un teaser intitulé «Reality» a été partagé, dans lequel la nouvelle vie de Scarlet Witch est remise en question.

Rappelons-nous que la production nous montre Vision à nouveau vivante mais dans une réalité que personne ne comprend. Selon les théories, Wanda Maximoff créerait une réalité alternative avec les pouvoirs restants du joyau de l’esprit et cela affecte tout le monde.

Combien de chapitres WandaVision aura-t-il sur Disney Plus?

La mini-série qui élargit le calendrier des productions de la phase 4 de l’UCM, WandaVision, sera diffusée tous les vendredis du 15 janvier au 5 mars de l’année suivante. Au total, huit épisodes sont attendus et laisseront la voie à l’arrivée de la série The Falcon and the Winder Soldier.

N’oubliez pas que la série qui montrera l’héritage de Captain America sera présentée en première le 19 mars 2021.

Le nouveau calendrier de sortie de Marvel est resté comme ça – 2021/2023

WandaVision – 15 janvier 2021 Le faucon et le soldat de l’hiver – 19 mars 2021 Morbius – 19 mars 2021 Black Widow – mai 2021 Loki – Mi-2021 Venom: Let There Be Carnage – juin 2021Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 7 juillet 2021 Et si …? – Première moitié de 2021Eternels – 5 novembre 2021 Marvel – fin 2021 Hawkeye – fin 2021 Spider-Man 3 – 17 décembre 2021 She-Hulk – début 2022 Moon Knight – début 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie – 25 mars 2022 Thor: Love and Thunder – 6 mai 2022Black Panther II – 8 juillet 2022Blade – éventuellement 7 octobre 2022Captain Marvel 2 – 11 novembre 2022Armor Wars – 2022Ironheart – 2022Secret Invasion – 2022Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 20234 Fantastic – 2023Guardians of the Galaxy Vol.3 – 2023 Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.