Mis à jour le 12/05/2020 à 18:19

L’univers cinématographique de merveille Il sera complété par la première de séries et de films exclusifs Disney Plus. Avengers: Fin de partie C’était le dernier film des Avengers à sortir en salles et la prochaine production à l’horaire est Black Widow.

Malheureusement, le coronavirus a affecté les productions et les premières et toutes les dates ont dû être déplacées. Black Widow allait être libérée en avril de cette année et a été reportée à novembre dans un premier temps, pour finalement être reportée à 2021.

Nouvelles dates de sortie pour la phase 4 de Marvel Studios

Black Widow – 7 mai 2021Eternels – 5 novembre 2021Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 9 juillet 2021Troisième film Spider-Man – Provisoire décembre 2021 Janvier 2021 Docteur Strange dans le multivers de la folie – Sans date Thor: Love and Thunder – Sans date Captain Marvel 2 – Sans date Black Panther 2 – Sans date, peut-être annulé Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 – Sans date

Après ces changements de date mouvementés, Marvel Studios a enfin commencé à promouvoir la série qui sera présentée en première sur Disney Plus. L’une des premières productions à être présentée en première est «WandaVision».

Récemment, la société de production a partagé l’affiche de la première de la série où vous pouvez voir le style graphique qui sera utilisé. Rappelez-vous qu’il s’agit d’une sitcom américaine ou d’une série comique, et non d’une série d’action comme les bandes Avengers le sont normalement.

Découvrez la dernière affiche de #WandaVision – à venir sur Disney + le 15 janvier 2021. pic.twitter.com/IJ7jTMqw2I – IGN (@IGN) 5 décembre 2020

