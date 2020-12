Mis à jour le 24/12/2020 15h06

Le film de 2017 Logan a fait des fans de merveille ont un penchant particulier pour X-23, le mutant joué par l’actrice Dafne Keen. Beaucoup veulent qu’il revienne sur grand écran, mais la prise de contrôle de la 20th Century Fox par Marvel a rendu les choses plus compliquées.

Comment ferions-nous pour intégrer X-23 dans la lignée canonique des films de merveille sans gêner le public? Comme les X-Men ne sont pas encore abordés par Studios Marvel, l’alternative appropriée serait la réapparition du X-23 dans Deadpool 3. Au moins, Keen est impatient d’entrer dans le MCU.

«Je suis optimiste à cent pour cent. J’essaie de ne pas espérer au cas où cela n’arriverait pas, mais j’espère vraiment que cela arrivera parce que j’ai adoré jouer à Laura. Elle occupe une place très spéciale dans mon cœur et c’est un personnage incroyable », a déclaré l’actrice pour Looper.

Nous imaginons que cela a du sens, car l’intrigue de Deadpool prend en compte le manoir des X-Men, ainsi que quelques mutants. Cependant, l’humour noir du Bigmouth rend la personnalité du X-23 contradictoire, étant donné que son origine a été développée dans un film dramatique, émotionnel et sombre. La chance pour le X-23 de revenir est grande, mais Dead Pool pourrait être un risque pour l’image du personnage qui a imprégné l’imaginaire collectif de merveille.

«Pour être honnête, toute la situation de ‘Deadpool 3’ m’a vraiment rendu heureux parce que, évidemment, lorsque Disney a acheté Fox, je soupçonnais qu’ils n’allaient plus faire de films classés R, mais donner le feu vert à Deadpool est un bon signe pour d’autres films classés R », a-t-il ajouté.

MARVEL | Nouvelles versions

