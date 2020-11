Le tout puissant PSG, Au bord du précipice. Un faux pas et le géant gaulois sera assommé Des champions en phase de groupes. Pour éviter un tel désastre, l’actuel vice-champion européen n’a d’autre choix que de battre le RB Leipzig ce soir. L’ensemble dirigé par Thomas Tuchel est troisième avec trois points, trois unités de moins que la boîte allemande et le Manchester United, co-dirigeants.

24/11/2020 à 08:04 CET

X. Serrano

«C’est une finale», a reconnu l’entraîneur du PSG en conférence de presse, déjà habitué à se demander si le club a assuré sa continuité. “Non, ce n’est pas nécessaire. Si j’avais des garanties, je serais plus inquiet que je ne le suis maintenant & rdquor;, dit-il Tuchel. Même ainsi, la presse française assure qu’une défaite contre le Leipzig cela pourrait précipiter l’arrêt de l’Allemand.

Approche offensive

Face à un rendez-vous aussi important, l’entraîneur allemand a annoncé que le PSG ira chercher le but: «Je veux que nous ayons plus de courage pour marquer que de peur de souffrir en défense».. Pour une telle entreprise, on s’attend à ce que Tuchel aligner un départ en 4-4-2 avec Dis Maria, Kean, Mbappe Oui Neymar en attaque. Si confirmé, ce sera la première fois que les deux grandes stars se partagent onze depuis le 28 octobre. Les deux reviennent de blessures, c’est le premier titre pour Neymar et le second pour Mbappe.

Avec tout, Tuchel a précisé que les deux joueront. «J’espère qu’ils marquent, nous avons besoin de buts et d’une excellente performance de Kylian. Maintenant c’est à lui, comme Neymar, d’être décisif», a déclaré le sélectionneur, qui a néanmoins reconnu que le Brésilien n’est toujours pas à 100%:« Il n’est pas dans la meilleure capacité physique, mais il est prêt à partir ».

Pour l’entraîneur allemand, il y aura un doute jusqu’à la dernière minute Verratti Oui Herrera, qui pourrait rejoindre les victimes de Kimpembe, Bernat, Draxler, Kehrer, Icardi Oui Gueye.

Mauvais sentiments

L’équipe parisienne joue à la survie européenne 72 heures après avoir fait naufrage avant le Monaco. Un match qui a dominé 0-2 à la mi-temps et perdu 3-2 avec une exhibition de Cesc Fabregas. «Le moral des vestiaires est bon. La défaite n’a pas eu un grand impact car c’était étrange. Nous avons perdu notre concentration en seconde période, entre autres à cause de ce grand match. Ici les joueurs seront prêts & rdquor;, valorisés Tuchel devant les médias.

Pour sa part, RB Leipzig arriver à ‘Parc des Princes’ après avoir fait match nul 1-1 contre lui Eintracht dans Budesliga. Les de Julian Nagelsmann ils n’ont perdu que deux des 12 matchs joués jusqu’à présent.

Files d’attente probables

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker; Dites María, Danilo, Paredes, Neymar, Kean et Mbappé.

Leipzig: Gulacsi; Adams, Upamecano, Konaté, Angeliño; Kampl, Sabitzer; Olmo, Forsberg, Nkunku; Poulsen.