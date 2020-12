Mis à jour le 12/05/2020 à 18:45

Boca Juniors contre. Ateliers EN DIRECT EN DIRECT et EN LIGNE via FOX Sports Premium et TNT, ce dimanche 15 novembre, dans le cadre de la sixième date de la Zone 4 de la Coupe de la Ligue professionnelle de Cordoue. Suivez la transmission et la narration de la rencontre par TNT Sports, à partir de 19h30 (heure péruvienne) et 21h30 (heure locale). Regardez le principal incidents du duel pour la MINUTE PAR MINUTE de Depor.com. Devenez également accro aux profils de médias sociaux de Boca y Talleres.

La boîte «Xeneize» se qualifie pour la prochaine phase du championnat. Une défaite à Córdoba, une victoire de Lanús contre celle de Newell laisserait les hommes de Russo à l’écart. Cependant, l’entraîneur de l’équipe bleue et or a décidé de mettre une équipe avec de nombreux remplaçants, pour s’occuper de ses meilleurs hommes pour le match contre l’Inter pour les Libertadores.

Boca Juniors c. Ateliers: horaires pour regarder le match

Mexique – 21h00 Pérou – 22h00 Équateur – 22h00 Colombie – 22h00 Bolivie – 23h00 Venezuela – 23h00 Chili – 0h00 (dimanche 6 décembre) Paraguay – 0h00 (dimanche 6 décembre) Décembre) Argentine – 0h00 (dimanche 6 décembre) Uruguay – 0h00 (dimanche 6 décembre) Brésil – 0h00 (dimanche 6 décembre) Espagne – 4h00 (dimanche 6 décembre)

C’est ainsi que Boca Juniors arrive

Boca Juniors Il réservera trois de ses personnages principaux: Lisandro López, Eduardo Salvio et Carlos Tévez; qui n’ont même pas été convoqués pour l’affrontement avant le ‘T’

Le ‘Xeneize’ arrive en leader de la Zone 4 avec neuf points, le produit de trois victoires. Un point derrière est son rival ce dimanche et avec sept points est Lanús. Par conséquent, seule une victoire le ferait dépendre d’eux-mêmes.

Lors du match aller, l’équipe de Cordoue a donné la surprise et a battu l’équipe bleue et or par la moindre différence. Le seul but a été marqué par le nord-américain Joel Sonora à 87 minutes de jeu.

Voici comment arrive Talleres de Córdoba

Talleres jouera une véritable finale contre Boca. Pour cette raison, ils veulent arriver avec leurs meilleurs hommes et attendront jusqu’à la dernière minute avec Nahuel Tenaglia, qui a perdu lors du dernier match contre Lanús. Au cas où il ne se remettrait pas d’une entorse aux chevilles, le jeune Augusto Schott le remplacera.

Celui qui a sa présence confirmée est Juan Iganacio Méndez, qui a déjà terminé sa date de suspension et jouera au premier rang avec Federico Navarro.

