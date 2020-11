Lors de la troisième journée du groupe E, Chelsea a accueilli Rennes à Stamford Bridge. Les hommes de Frank Lampard devaient gagner pour rester en tête et ne pas perdre du terrain avec Séville.

Chelsea a commencé à imposer des conditions rapidement. À neuf minutes, Timo Werner a reçu un long ballon à l’intérieur de la zone opposée, contrôlé et lorsqu’il a voulu accrocher son marqueur Dalbert, il l’a fait trébucher. Pénalité maximale que l’attaquant allemand a convertie.

L’annotation a permis à Rennes de se réveiller et de se mettre ainsi à la recherche de l’égalité. Steven N’Zonzi était en charge de tirer les ficelles de l’équipe de France depuis le milieu. Toutes les attaques ont commencé à ses pieds. Bien sûr, il y avait un manque de clarté dans le dernier tiers, un domaine dans lequel Kurt Zouma et Thiago Silva étaient sûrs.

Les minutes passaient et les chances de marquer brillaient par leur rareté. Juste un tir dévié du but de Hakim Ziyech et Werner. Un peu plus. Le local s’est détendu et a donné le ballon à un Rennes qui ne savait pas quoi faire.

Justement le premier dégagement de l’équipe visiteuse arriverait à 33 minutes de jeu avec un coup franc empoisonné de Benjamin Bourigeaud qui ne pouvait être enchaîné au second poteau par Martin Terrier ou Nayef Aguerd.

À 38 ans, la vie serait compliquée pour l’équipe visiteuse avec Dalbert comme protagoniste, encore une fois. Tammy Abraham a tenté un tir à mi-distance et l’équipe brésilienne s’est mise en travers. La balle a frappé la main.

Bien que le juge ne l’ait pas remarqué, le VAR lui a recommandé de regarder la pièce. En fin de compte, c’était une deuxième pénalité maximale pour Chelsea et aussi un deuxième carton jaune, rouge en conclusion, pour Dalbert. Werner était impitoyable et a porté le score à 2-0.

Au début de la seconde période, les «Bleus» ont condamné le match. Ziyech a permis à Reece James qui a d’abord envoyé une croix de milieu de gamme et Abraham n’a eu qu’à définir. Gagnez à Stamford Bridge.

Avec un de moins et trois buts d’avance, Rennes s’est limité à défendre pour s’occuper de la différence de buts. Le conduit Julien Stéphan a abaissé les révolutions et n’est pas sorti pour jouer un match perdu.

Tellement était la tranquillité que Frank Lampard a décidé de laisser reposer des joueurs importants comme Thiago Silva, Ngolo Kanté, Ben Chilwell, Ziyech et Abraham. Les 45 secondes suivantes étaient un processus complet.

A 83 ‘, Clément Grenier a pu marquer l’honneur pour Rennes après une belle course de Hamari Traoré, mais sa frappe a été arrêtée de manière extraordinaire par le gardien Edouard Mendy.

Au final, ce fut une victoire 3-0 pour Chelsea, qui compte sept unités et est le leader du groupe E avec Séville. Rennes est colero avec une unité tout comme Krasnodar.