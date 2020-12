Juventus Oui Torino sont mesurés LIVE LIVE ONLINE TV avec Cristiano Ronaldo ce dimanche 8 novembre à la date du 10 du Série A 2020 dans un match qui aura lieu au stade Allianza de la ville de Turin (Italie). Le jeu est prévu pour 12h00 (heure péruvienne) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine via les signaux RAI et ESPN. Consultez le tableau suivant des horaires et des chaînes.

Les «bianconeros» chercheront à regagner le terrain perdu dans le Calcio italien. La veille, l’équipe dirigée par Andrea Pirlo ne faisait match nul contre Benevento (1-1) en tant que visiteur.

Ce résultat et la bonne forme de Milan ont relégué l’équipe de Turin sur la quatrième case du concours. Avant de commencer la nouvelle date, la «Vecchia Signora» compte 17 unités, six en dessous des «rossoneros» (23), leaders absolus.

L’entraîneur de la Juventus devrait inclure Cristiano Ronaldo dans l’équipe du derby de Turin. La semaine précédente, l’attaquant portugais a fait une pause dans le match qui s’est terminé à égalité contre les «Brujos».

Où voir Juventus vs. Torino pour la Serie A?

ESPN 2 est le signal activé pour regarder le match de Serie A qui présentera la Juventus avec Cristiano Ronaldo à un grand moment. En milieu de semaine, en Ligue des champions, le Portugais a atteint 750 buts dans sa carrière professionnelle.

Non seulement cela, ce vendredi, la Serie A l’a nommé le footballeur le plus important du mois de novembre. L’attaquant de la «Juve» a participé à trois matchs, ajouté 200 minutes et remporté cinq victoires.

«Torino est un groupe bien formé, dirigé par un excellent entraîneur. Ils ont changé la façon de jouer, exprimant un football proactif avec une bonne individualité dans tous les domaines du terrain: ce sera difficile, pas seulement parce que c’est un derby », a déclaré Pirlo à propos du rival.

De son côté, Torino a l’obligation de rajouter contre la Juventus pour améliorer sa situation au classement. «Il Toro» est situé dans la case 18 avec six unités et se trouve dans la zone de relégation directe pour la campagne suivante.

Quelle heure est Juventus vs. Torino pour la Serie A?

Mexique – 11h00

Pérou – 12:00 m.

Colombie – 12:00 m.

Équateur – 12:00 m.

Bolivie – 13h00

Venezuela – 13h00

Argentine – 14h00

Chili – 14h00

Paraguay – 14h00

Uruguay – 14h00

Brésil – 14h00

Espagne – 18h00

Juventus c. Turin: alignements possibles

Juventus: Szczesny; De Ligt, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa, Kulusevski, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Turin: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer, Singo, Meité, Rincón, Linetty, Rodríguez, Zaza, Belotti.

Où la Juventus vs. Torino pour la Serie A?

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER