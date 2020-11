Mateu Jaume Morey Bauzà (Palma de Majorque, 2 mars 2000) était l’un des projets d’arrière droit qui plus enthousiaste à Can Barça comme une pièce possible pour combler le vide laissé par le départ de Dani Alves, un écart auquel ni Sergi Roberto, ni Nelson Semedo, ni aucun autre joueur n’ont pu remédier. Mais, la décision des Baléares de ne pas renouveler avec le club Blaugrana et de mettre le cap sur Dortmund, a tronqué les espoirs de ces supporters catalans qui ont fait confiance à Morey pour remplacer le côté droitier du Camp Nou.

11/05/2020 à 18:12 CET

Pep Santos

Selon Mateu lui-même, l’une des raisons qui l’a incité à quittez La Masía et tentez votre chance en Allemagne c’était le conseil d’un vieil ami qui a emprunté le même chemin un an et demi avant lui, le milieu de terrain Sergio Gomez, bien que la confiance traditionnelle que le Borussia Dortmund place habituellement chez les jeunes ait également influencé, leur donnant de nombreuses opportunités de grandir, faire ses débuts et établir dans le premier modèle.

L’arrivée de Morey à Dortmund a été aussi excitante que difficile pour les Baléares, qui ont dû surmonter une blessure à l’épaule qui l’a éloigné du terrain pendant quelques mois, mais finalement, l’équipe de jeunes culé a vu sa patience récompensée lorsque Lucien Favre il l’a fait débuts avec la première équipe le 31 mai, lors de la victoire de l’équipe de Dortmund par 1-6 contre le bas de la Bundesliga, Padrenborn. Mateu est entré dans le green à la 87e minute, et deux minutes plus tard, il avait déjà donné sa première passe de but avec la première équipe du club borusser, aidant Marcel Schmelzer.

Mais la faim du côté de Palma est toujours intacte, et hier, dans la victoire placide de son équipe à Bruges (0-3), Morey a continué à atteindre les buts et fait ses débuts en Ligue des champions avec l’ensemble rhénan. Favre a donné l’alternative à l’ancien Blaugrana à la 84e minute, en remplacement du Belge Thomas Meunier, dans le couloir droit de la défense Borusser.

84 | Allez, Mateu! ➡️ Morey

⬅️ Meunier # CLUBVB 0-3 pic.twitter.com/a8icWGGQ7M – Borussia Dortmund (@BlackYellow) 4 novembre 2020

Le défenseur majorquin a bouclé dix minutes, laissant de très bons sentiments lors de ses débuts dans la première compétition continentale. Dans le peu de temps qu’il a apprécié sur le green, il a remporté 3 des 5 duels individuels qu’il a disputés, effectué 6 passes, avec une efficacité de 75%, et en a intercepté une. Une bonne performance qui donnera sûrement à Favre plus de confiance AIE confiance en lui ‘Terrier’, comme l’Allemagne est déjà connue pour son intensité et son agressivité.