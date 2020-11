Bien que né au Brésil, Matheus Eronildo dos Santos Galdino, 20 ans, vit à Trevías (Valdés) depuis l’âge de 6 ans. Formé dans les catégories inférieures du Sporting, l’attaquant a fait sa première expérience senior au Marino la saison dernière, en Second B. Une expérience qui a été tronquée par la pandémie: «J’ai eu la chance de jouer dans des mythiques, mais la pandémie est venue quand il jouait plus de minutes et, en plus, il avait de la concurrence avec des joueurs comme Álex Arias ou Luis Morán. Cela m’a beaucoup aidé à apprendre d’eux », dit-il.

Cette saison, il a décidé de relever le défi de rejoindre le projet ambitieux d’Avilés qui, bien qu’étant en troisième, essaie d’être le plus professionnel possible pour atteindre Second B le plus rapidement possible: «Nous voulons emmener Avilés là où il doit être, cette équipe Cela peut être une excellente vitrine pour les joueurs. Nous travaillons en tant que professionnels pour essayer d’être l’année prochaine dans une catégorie supérieure », ajoute-t-il.

Le match contre Navarro, qui a été joué à trois heures de l’après-midi, a coïncidé avec la mort de Maradona, ce qui les a également choqués: «Quand j’ai pris mon portable et l’ai vu après le match, j’étais en train de paniquer. Je n’ai pas eu la chance de le voir vivre, mais c’était un Dieu pour tout le monde ».