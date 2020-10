Matias Suarez j’arrive à rivière début 2019 et depuis, il a gagné la confiance de Marcelo Gallardo. Dans ce marché de passage, la possibilité a été mentionnée qu’une équipe brésilienne était intéressée à le signer, mais le joueur finira par rester.

Ce mercredi, Suárez a accordé une interview exclusive à Radio TNT Sports (Du lundi au vendredi à 19 h TNT Sports) et en a parlé. “Non, vraiment, depuis mon arrivée, dès le premier instant, je me suis sentie très à l’aise et heureuse rivière. En ce moment je vais très bien et je remercie le club de me faire confiance. J’espère pouvoir passer encore de nombreuses années à rivière», a-t-il assuré par rapport à son avenir.

“Je suis très reconnaissant aux fans, je ne sais pas si je les ai surpris par ma façon de jouer, mais je les ai surpris d’être venus. Parce que je suis venu de Belgrano à 30 ans. Je sais que je peux donner beaucoup plus et que les gens sont heureux, je Ils ont donné du respect. Quand il m’a appelé Galant J’ai été totalement surpris. J’avais d’autres possibilités et ma décision était de rester Belgrano, le club d’où je suis né. Quand Marcelo m’a appelé, il a attiré mon attention et j’ai dit que j’essaierais et c’est pourquoi je suis venu », a-t-il expliqué.

Pendant ce temps, il a été consulté par les jeux de Lucas Martínez Quarta, Ignacio Scocco et Juan Fernando Quintero. “Ce sont des joueurs très importants, ils sont restés dans l’histoire du club. La chose chinoise était une possibilité importante pour continuer à grandir dans sa carrière. Nous étions tous très heureux, très heureux parce que c’était son rêve. C’était un joueur très important, mais l’entraîneur. sait comment le remplacer », a-t-il expliqué.

Par rapport à “Nacho” Scocco, l’ancien Belgrano et Anderlecht ont exprimé: “De Nacho nous respectons la décision qu’il a prise, elle est restée dans l’histoire du club. Nous sommes très satisfaits de ce qu’il a décidé.”