La trilogie de “La matrice” a été un succès retentissant lors de sa première apparition sur grand écran en 1999. Avec le premier opus, le film nous a montré une histoire sur la nature du réel et de l’hyper-réel, criblée de couches et de symbolismes aussi sombres que le monde virtuel du Bandeau. Il y a une scène qui a de nouveau retenu l’attention depuis son arrivée sur Netflix: que signifie vraiment la femme en robe rouge?

Pour mieux comprendre la femme en robe rouge en “La matrice”, il est nécessaire de comprendre l’éminence contextuelle de la scène. Lors de la prise de la pilule rouge, Néo (Keanu Reeves) il est capable de voir la vraie construction du monde, devenant hyper-conscient de la réalité de la race humaine, dont la plupart sont profondément endormis et aveugles à la vérité. En outre, il est clair que la majorité des humains ont été réduits à une simulation involontaire au service des machines, une illusion qui ne peut être dissipée qu’avec l’apparition de «The One».

C’est un réveil brutal pour Neo, mais nécessaire. Alors que Morpheus (Laurence Fishburne) Le guidant à travers le labyrinthe programmé de la matrice, Néo est distrait par une femme éblouissante en rouge. Cela incite Morpheus à demander: “M’écoutiez-vous, Neo? Ou regardiez-vous la femme en robe rouge? Alors que Neo hésite, l’agent Smith le tient sous la menace d’une arme. Ce qui nous amène à la question: cette scène signifie-t-elle vraiment? . postuler une réponse.

Alors que la femme semble inoffensive, elle utilise une teinte rouge vibrante pour distraire les participants, déclenchant “ l’effet robe rouge ” (Photo: Warner Bros.)

CE QUE LA FEMME EN ROBE ROUGE SIGNIFIE VRAIMENT DANS «MATRIX»

En analysant cette scène particulière dans “La matrice”Il est clair que la femme en rouge est une distraction délibérée, un personnage simulé qui fait partie du programme d’entraînement de l’agent Smith. Alors que la femme semble inoffensive, elle utilise une teinte rouge vibrante pour distraire les participants, déclenchant le ‘effet robe rouge’, un phénomène dans lequel les femmes vêtues de cette couleur sont perçues comme plus attirantes que celles de couleurs unies.

Cependant, la femme à la robe rouge ne se résume pas à un simple attrait visuel pour Neo. Le contraste saisissant entre la tenue monochrome des piétons et la femme en rouge dans le film met en évidence le décalage entre l’apparence et la réalité. Au moment où il ressent une menace pour la matrice, il est écrasé par un agent armé et dangereux, soulignant les thèmes de l’illusion et du contrôle dans le cadre du système. Son personnage fait également allusion à la femme écarlate, références tirées directement du livre des révélations et de la tradition mythique de la déesse Babalon à Thelema.

Si l’on devait creuser plus profondément, Morphée est nommé d’après le messager éponyme des dieux dans la mythologie grecque antique, qui est connu pour entrer dans les rêves des mortels pour partager des connaissances ésotériques, ce qui est essentiellement ce que Morpheus fait à Néo pour inaugurer. de son réveil. Alors que le personnage de Laurence Fishburne représente la vérité, Neo (signifiant jeune) fait référence à son état d’esprit désabusé après avoir appris la vérité. En soulignant la réalité derrière la femme en rouge, Morpheus demande à Neo de regarder au-delà de la toile de la tromperie et se retrouve à l’intérieur de la simulation d’entraînement, conçue pour stimuler et distraire.

En regardant cette scène particulière dans “The Matrix”, il devient clair que la femme en rouge est une distraction délibérée (Photo: Warner Bros.)

