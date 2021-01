C’était un secret de polichinelle, mais jusqu’à ce qu’il y ait une annonce, cela ne pouvait pas être pris pour acquis. Ce samedi, PSG a officialisé l’Argentine Mauricio Pochettino en tant que nouveau directeur technique, quelques jours après avoir confirmé le licenciement de l’allemand Thomas Tuchel.

«Le Paris Saint-Germain a le plaisir d’annoncer la nomination de Mauricio Pochettino en tant que coach de son équipe professionnelle. L’entraîneur argentin a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2022, plus une année facultative, avec le club de la capitale “, a indiqué le club dans un communiqué.

Mauricio Pochettino, 48 ans, qui a dirigé Tottenham jusqu’en novembre 2019, est une figure historique du PSG. Rappelons que le sud-américain portait les couleurs et le brassard de capitaine de l’équipe, avec beaucoup de caractère et d’esprit collectif, entre 2001 et 2003.

Annonce du PSG sur l’arrivée de Pochettino.

«Je suis très heureux et honoré de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Je remercie les dirigeants du club pour la confiance qu’ils m’accordent. Comme vous le savez, ce club a toujours eu une place spéciale dans mon cœur. J’ai de merveilleux souvenirs de lui, en particulier de l’atmosphère unique du Parc des Princes. Aujourd’hui, je retourne au Club avec beaucoup d’ambition et d’humilité, en même temps que je veux vraiment travailler avec certains des joueurs les plus talentueux du monde », a avoué Pochettino, après avoir signé le contrat.

«Cette équipe a un potentiel fantastique et je ferai tout mon possible avec mon staff pour optimiser les résultats du Paris Saint-Germain dans toutes les compétitions. Nous ferons également tout notre possible pour donner à notre équipe cette identité de jeu combatif et offensif que les supporters parisiens ont toujours aimé », a ajouté l’ancien défenseur central.

L’arrivée de Pochettino a été célébrée, en revanche, par le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. “Le retour de Mauricio Pochettino s’inscrit parfaitement dans nos ambitions et marquera un autre chapitre pour le club”, a-t-il commenté.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE