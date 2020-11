première ligue



Mauvaise nouvelle pour Everton: James perd son grand allié suite à une blessure



Jenny Gámez 26 novembre 2020, 11h45

Le club britannique a indiqué que l’invalidité initiale serait de deux mois.

Juste au moment où tout semblait prêt à Everton pour suivre le rythme de croisière du début de saison, une nouveauté médicale semble tout gâcher.

Ce jeudi, il a été rapporté que Lucas Digne, l’auteur des deux passes décisives lors du récent triomphe contre Fulham (2-3), avait subi une grave blessure à l’entraînement.

Selon les médias locaux, le Français a subi une blessure à la cheville qui pourrait l’éloigner des tribunaux pendant les deux prochains mois.

France Football rapporte que Digne a subi “un coup sévère à la cheville lors de son entraînement avec Everton cette semaine”, et qu’il devrait bientôt subir une intervention chirurgicale.

C’est une défaite très sensible pour l’entraîneur Carlo Ancelotti, qui devra à nouveau improviser avec les arrières latéraux en raison de blessures. C’est déjà arrivé avec Coleman et maintenant avec Digne, qui n’avait raté qu’un seul match de Premier League par suspension (rouge contre Southampton) et était également un partenaire clé de James et Richarlison pour leur secteur.