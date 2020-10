Après une série de mauvais résultats, la direction de Los Angeles Galaxy a pris la décision de licencier Guillermo Barros Schelotto. L’entraîneur argentin n’a pas pu inverser la situation et a été licencié de son poste.

“LA Galaxy a annoncé aujourd’hui que le club avait démis Guillermo Barros Schelotto de son poste de directeur technique, avec effet immédiat.. Dominic Kinnear sera le directeur technique par intérim de LA Galaxy pour le reste de la saison 2020. De plus, l’entraîneur adjoint Gustavo Barros Schelotto, l’entraîneur adjoint Ariel Pereyra, l’entraîneur des gardiens Juan José Romero et l’entraîneur physique Javier Valdecantos ont été retirés leurs positions d’entraîneurs », ont-ils écrit dans un communiqué.

De son côté, celui qui a donné ses explications était le directeur de LA Galaxy: “Sur la base des résultats, nous avons décidé d’aller dans une direction différente», a déclaré le directeur général de LA Galaxy, Dennis te Kloese.

“Le LA Galaxy est un club construit sur la victoire sur le court et représentatif de la mentalité de champion attendue des équipes de Los Angeles City.. En tant que club, nous avons une responsabilité collective et nous devons tous partager la responsabilité de la situation actuelle du club. J’assume la responsabilité des mauvais résultats et je pense que nous pouvons trouver le bon chemin pour cette équipe et notre club », a ajouté le manager.

De cette manière, L’étape de Guillermo à LA Galaxy est terminée, où il a enregistré une marque de 21 matchs gagnés, 26 perdus et 6 à égalité. Le Twin quitte l’équipe en dernier dans leur conférence. Leur dernier match était une défaite 5-2 contre les Sounders de Seattle.