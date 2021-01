La mauvaise nouvelle ne s’arrête pas au Can Barça. Philippe Coutinho a été opéré ce samedi de sa blessure au ménisque externe de son genou gauche, et Barcelone a confirmé que le joueur brésilien sera absent pendant environ trois mois. «Le premier équipier Philippe Coutinho a été opéré avec succès, ce samedi 2 janvier, pour la blessure au ménisque externe du genou gauche. Le délai approximatif de retrait sera de trois mois», Assure le rapport médical.

Il faut se rappeler que la star brésilienne a été blessé lors du dernier match de 2020, lors de l’affrontement entre Barcelone et Eibar au Camp Nou qui s’est terminé par un match nul 1-1. De cette façon, Koeman perd un joueur important pour les trois prochains mois. Jusqu’à présent, le footballeur avait disputé un total de 14 matchs au cours desquels il a marqué trois buts et accordé deux passes décisives.

Donc, Philippe Coutinho ratera le huitième de finale de la Ligue des champions face au PSG. C’est une baisse assez sensible pour un Barcelone qui traverse une grave période de crise. Si en Ligue des champions la vie s’est compliquée en perdant face à la Juventus, et en passant deuxième du groupe, en Ligue, ils sont à 10 points du leader, l’Atlético de Madrid, et en plus leur rival a un match de moins qu’eux.

Des temps difficiles arrivent dans l’entité catalane. Messi ne traverse pas son meilleur moment, et l’un des joueurs qui a été appelé à être important dans ce nouveau projet, Coutinho, sera en dehors du terrain jusqu’à presque fin mars. Koeman devra se passer du Brésilien, qui s’ajoute aux pertes à long terme de Piqué et Ansu Fati, deux pièces clés au sein de l’équipe. A eux il faut ajouter Sergi Roberto, tombé fin novembre et qui pourrait réapparaître fin janvier ou début février.