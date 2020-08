Cotes des Mavericks contre Clippers

«Peut-être que l’enfant a de la magie en lui. Mon cœur adorerait le voir. Mais je parie avec mon portefeuille. «

Tels étaient mes mots de conclusion pour la présentation du quatrième match de dimanche – un dans lequel Luka Doncic n’était pas sûr de jouer avec une cheville gravement foulée, et c’était avant que Kristaps Porzingis ne soit une égratignure surprise.

Eh bien, 43 points, 17 rebonds, 13 passes décisives et un recul gagnant de trois matchs plus tard, et la série est maintenant à égalité à deux matchs chacun. Mon portefeuille a payé pour la magie de Luka, et cela valait chaque centime.

Il s’agit d’une série best-of-trois maintenant, et les Mavericks ont prouvé qu’ils n’étaient pas un hasard. Aucune des deux équipes n’a encore remporté deux victoires consécutives, et chaque match a présenté de nombreux changements de tête d’avant en arrière. La série est vraiment à gagner pour un match décisif du cinquième match mardi soir.

Dallas Mavericks

N’oublions pas, Luka Doncic allaite toujours cette entorse à la cheville gauche. Mais, il est répertorié comme probable et devrait certainement jouer.

Cependant, le statut de Kristaps Porzingis est bien plus préoccupant. Il reste douteux de jouer dans le cinquième match car il a mal au genou et pourrait être une autre décision en temps de match mardi. Les Mavs ont presque volé le premier match après que KP se soit fait éjecter, puis ont remporté le match 4 sans lui.

Mais ne vous y trompez pas: Porzingis est une star et les Mavs ont besoin de lui là-bas.

Néanmoins, avec ou sans Porzingis, cette attaque des Mavericks pose toutes sortes de problèmes aux Clippers. Doncic a toujours été en mesure de briser tous ceux que LA lui lance – pas une petite déclaration – et de se rendre au panier avec son mouvement herky-saccadé. Los Angeles n’a offert aucune protection de jante et Dallas maximise ses chances avec la formule éprouvée des 3 et des coups sur la jante.

L’offensive la mieux classée des Mavericks de la saison régulière s’est traduite par un jeu d’après-saison alors que Dallas a illuminé Los Angeles pour 123,5 points par match. Et n’oubliez pas: Dallas n’a pas encore reçu un effort total de Doncic et Porzingis ensemble pour un match complet.

Bien sûr, la défense des Mavs a également accordé 123,8 points par match. Dallas ne peut pas arrêter les Clippers; les Mav vont devoir continuer à les surpasser.

Clippers de Los Angeles

Seul Kawhi Leonard s’est régulièrement présenté pour les Clippers de cette série. Heck, je vais aller plus loin que cela: Paul George a sans doute été le deuxième meilleur joueur de Dallas.

PG ne marque que 15,3 points par match sur un total abyssal de 29% sur le terrain. Il a été absolument misérable et semble en quelque sorte empirer à chaque match. Les Clippers ont besoin d’une version différente des Playoff P s’ils veulent gagner un championnat, et il devient de plus en plus clair qu’ils ont besoin d’un bien meilleur PG juste pour sortir du premier tour.

Les autres acteurs des Clippers ne sont que cela: des acteurs. Marcus Morris a eu un mauvais match 4 et Montezl Harrell a toujours été mauvais. Harrell n’est pas encore de retour à toute vitesse, et il se fait griller par Doncic en défense.

Lou Williams a eu une performance monstre de 36 points dans un effort perdant dans le match 4, et sans Williams, les Clippers n’auraient probablement jamais réussi à faire des prolongations. Reggie Jackson et Landry Shamet continuent à ne pas être fiables au mieux, et Patrick Beverley doute pour le cinquième match sans un calendrier clair pour son retour.

Les Clippers ne savent pas qui sont leurs cinq meilleurs pour le moment, et l’un des deux joueurs en qui ils devraient pouvoir faire confiance les tue. Je me demande s’ils vont pencher vers des gars comme Morris et JaMychal Green – qui sont plus stables en défense – et demander à Kawhi de prendre le relais.

Lou Will, Harrell et RJax font trop mal à l’équipe sur la défensive. Doncic cherche et détruit.

Analyse des paris

Il est de plus en plus difficile de savoir à quoi s’attendre de ces deux équipes. Luka Doncic a été le meilleur joueur de la série, et c’est une sacrée déclaration compte tenu des gars en rouge et bleu.

Pourtant, je ne suis pas convaincu que nous verrons Porzingis, et il n’a pas bien joué en raison de blessures dans le passé. Son absence potentielle met énormément de pression sur Doncic et les tireurs des Mavericks. Pendant ce temps, les Clippers apportent toujours beaucoup de puissance de feu à la bataille chaque nuit.

Ces matchs ont été extrêmement irréguliers. Les Mavs traînaient par 21 au début du deuxième quart du match 4, sont revenus en tête par 12 au quatrième quart, puis ont remporté une victoire en prolongation.

Aucune piste n’a été en sécurité pendant quatre matchs. Donc, au lieu de prendre part à l’avant-match, je cherche plutôt à parier en direct sur l’une ou l’autre équipe qui se creuse dans un premier trou à deux chiffres.

Dès lundi à 23 h 45 ET, les Mavericks sont répertoriés comme des outsiders de +240. Ils pourraient facilement atteindre +350 ou plus en jeu avec un déficit précoce. LA est -260 mais pourrait se rapprocher de la même cote s’ils prenaient du retard. Je cherche à parier en direct de chaque côté qui traîne grand, croyant que ce match sera proche. Vous pourriez même être en mesure de frapper les deux côtés et de centrer cette chose.

Pour l’instant, je ne choisis pas un camp, et je vais simplement surfer sur la vague des scores et jouer les plus de 236. Le score combiné de ces équipes a augmenté à chaque match de la série: de 228 points dans le premier match à 241, 252 et 268 points dans chacun des jeux suivants, respectivement. Continuez à marquer, les gars!

Je jouerai le plus de 238 et garderai un œil sur ces fluctuations de cotes en direct.

Le choix: plus de 236 points

