Lors d’un segment sur la “première prise” d’ESPN jeudi matin, le co-animateur Max Kellerman a déclaré que les fans de la SEC qui soutiennent Donald Trump sont “faciles à faire de la propagande” et sont “presque à l’abri des faits”.

Kellerman prolongeait ses réflexions sur les commentaires faits par le co-animateur Stephen A. Smith plus tôt dans le mois. Smith, dans un épisode de “First Take” diffusé le 12 août, a déclaré que si le football de la SEC n’était pas joué, la réaction des fans bouleversés pourrait faire basculer les prochaines élections.

“Je vais dire que cela va potentiellement affecter la politique de cette nation”, a déclaré Smith. «Nous devons tenir compte du fait que le président des États-Unis a essentiellement pris le Sud lorsqu’il a remporté le collège électoral, évidemment pas le vote populaire. Nous l’avons entendu dire:« Ce serait terriblement mauvais », et tous ces autres trucs si le football universitaire était annulé, n’acceptant pas vraiment son rôle, en termes d’être responsable de tout cela.

“Quand vous regardez l’ACC, quand vous regardez la SEC, on pourrait dire que c’était le pays de Donald Trump”, a poursuivi Smith, soulignant que la majorité des écoles participant à ces conférences sont situées dans des États que Trump a gagnés en 2016. “Et donc si ils n’ont pas de football universitaire, et ils sont économiquement ravagés à cause de l’absence de football universitaire et de l’absence de ces revenus provenant de ces économies locales, comment prévoyons-nous que les gens vont réagir à cela? “

À l’époque, Kellerman a répondu en disant qu’il n’était pas d’accord avec Smith. Il a évoqué le livre de George Orwell “Animal Farm” et a comparé la base de fans de Trump aux moutons, qui suivront aveuglément leur chef.

«Quand vous en avez assez comme ça, quoi qu’il soit arrivé dans le passé, quoi qu’il arrive maintenant, ce qui se passe dans le futur n’a pas d’importance. Parce que le leader peut simplement dire: ‘Non, ce n’est pas ce qui s’est passé dans le passé.’ Et cela changera littéralement la mémoire des gens. Et donc peu importe ce qui s’est passé jusqu’à présent. Le blâme peut très facilement être déplacé. “

Kellerman a de nouveau évoqué les points de Smith lors de la diffusion de jeudi de “First Take” et a essentiellement dit la même chose, mais d’une manière différente. Kellerman a déclaré que les fans de la SEC ne seraient pas en colère contre Trump à propos du manque de football universitaire dans la SEC, car il pensait que Trump serait en mesure de les convaincre que ce n’était pas sa faute.

“Stephen A., vous avez fait valoir votre argument il y a quelques semaines, vous pensiez que si le football de la SEC n’était pas joué, cela pourrait faire basculer les élections générales. Parce que les gens de la base de Trump seraient très contrariés de ne pas avoir de football, ce qui est pratiquement une religion là-bas. Et je n’étais pas d’accord. Parce qu’il rejetterait simplement le blâme, parce que la pandémie fait rage. Ils semblent être sensibles à des informations de très mauvaise qualité, faciles à propager et presque à l’abri des faits », a déclaré Kellerman. «Parce que, comme l’a dit Kellyanne Conway, la conseillère de Trump, ils ont des faits alternatifs. Et s’ils restent dans leurs silos de propagande – comme le silo de propagande de Fox News – peu importe ce qui s’est passé parce qu’ils diraient la gestion de la pandémie a été formidable. La gestion de la pandémie a été de loin la pire du monde démocratique industrialisé. De loin, aux États-Unis, au niveau fédéral, cela a été une catastrophe. pandémie. Et pourtant, je ne pensais pas que cela affecterait les électeurs parce que le blâme serait déplacé. “

La raison pour laquelle Kellerman a repris ce sujet est qu’il l’utilisait pour faire valoir un autre point. L’analyste d’ESPN a expliqué que si la NFL finissait par ne pas jouer au football, cela pourrait avoir un impact sur l’élection. Kellerman le croit parce que la base de fans de la NFL n’est pas aussi restreinte que le football de la SEC.

“Si la NFL ne joue pas au football, je pense que les joueurs de la NFL ont beaucoup de pouvoir ici. S’ils ne jouent pas au football, à un moment donné, le noyau restera. Mais la base de football va partout dans le pays, “Cela ne touche pas seulement la base politique de l’un ou l’autre, mais dans la mesure où il existe encore des électeurs swing, cela affecterait absolument certains d’entre eux. Si la saison de la NFL n’est pas jouée ou qu’elle est interrompue, comme le résultat de problèmes de justice sociale – et bien sûr, nous comprenons tous que tout cela est dans le contexte de la pandémie. … Je sais que nous existons dans cette bulle sportive et nous avons cette idée démesurée de l’effet du sport, mais je pense que pourrait en fait avoir des conséquences politiques lors d’élections générales. “