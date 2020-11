Afp

Journal La Jornada

Samedi 14 novembre 2020, p. a11

Istanbul. Sur une piste extrêmement glissante du circuit d’Istanbul Park, que les équipes ont défini comme une piste de patinage, Mercedes, le grand dominateur de la Formule 1, n’a pas pu voler comme d’habitude lors des essais libres du Grand Prix de Turquie, où le Finlandais Val-tteri Bottas et le Britannique Lewis Hamilton s’est classé troisième et quatrième.

C’était une journée très intéressante. C’est comme conduire sur de l’asphalte qui ressemble à du marbre. Il n’y avait pas de prise en main, très compliquée. C’est dommage car Istanbul va être très difficile dans ces F1. Cependant, le week-end offre beaucoup et bien le faire apportera de très bonnes opportunités, a expliqué le Mexicain Sergio Pérez, qui, dans des conditions de bruine, d’humidité ultérieure et de piste douce, a été classé 12e du classement. première session et 11 dans la seconde. Le Canadien Lance Stroll, coéquipier de Checo à Racing Point, s’est qualifié 13e lors de la séance d’ouverture et a glissé neuvième dans l’après-midi.

Le plus rapide, ou en tout cas celui qui a le mieux combattu les dérapages et les oublis, a été le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui a terminé sur la feuille de temps du jour avec 401 millièmes de seconde d’avance sur le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari ), avec 575 du Finlandais Bottas, et celui-ci avec 850 de marge par rapport à son coéquipier Hamilton.

Le Britannique arrive à Istanbul avec la possibilité de se proclamer champion du monde pour la septième fois de sa carrière, après la couronne qu’il a remportée en 2008 avec McLaren et celles remportées en 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019, déjà avec Mercedes. Il égalerait ainsi le record de sept titres de F1 de l’Allemand Michael Schumacher.