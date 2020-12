Le football uruguayen est en deuil dimanche après l’annonce de la découverte du corps de Maximiliano Pereira, décédé dans un accident dans une zone touristique nationale.

Le club Central Español, de la deuxième division uruguayenne et à laquelle appartenait Pereira, a confirmé la mort du défenseur de 27 ans, survenue après un accident alors qu’il marchait pendant son temps libre avec sa femme dans la zone naturelle de Salto del Penitente, en la ville de Minas – un peu plus de 100 kilomètres de Montevideo.

“La famille du Central Español Fútbol Club se souviendra toujours de vous avec tendresse, Maxi”, a tweeté l’institution, déplorant le décès et adressant ses condoléances à la famille et aux amis.

“Au revoir, ‘Chicha'” était le message que le Racing Club de Montevideo, un autre des clubs par lequel passait le footballeur en souvenir, a laissé sur ses principaux réseaux sociaux après avoir appris la mort de Pereira. Pendant ce temps, le Liverpool FC a posé une carte postale du joueur avec le trophée remporté, immortalisant le baiser qu’il a donné à la coupe et notant que ce même «sera immortalisé».

La presse uruguayenne a rapporté que le joueur est tombé à l’eau lorsqu’il a glissé sur une zone rocheuse et n’a pas pu en sortir. Après sa disparition, les équipes de pompiers n’ont pas pu le retrouver samedi et des plongeurs de la marine nationale ont retrouvé son corps dimanche matin.

Pereira a débuté au club uruguayen Cerro et est passé par Miramar de Misiones, Racing et Liverpool en Uruguay et des équipes de Bolivie et du Paraguay.

Avec des informations d’AP.

