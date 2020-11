Le président de la Fédération asturienne de football est clair sur sa position et, malgré le fait que tout semble être contre lui, il n’abandonne pas son idée de disputer des matches de troisième division asturienne avec un public sur le terrain: «Nous allons pour parler demain (pour aujourd’hui) avec la Principauté, nous avons une réunion et, bien que nous allons discuter plus de choses, nous discuterons de la question de savoir s’il y aura ou non une audience aux matches », a-t-il confirmé hier à LA NUEVA ESPAÑA.

Après la réunion, dans laquelle sera le vice-président régional, Juan Manuel Cofiño, Martínez expliquera aux clubs ce que l’exécutif régional lui a communiqué et à partir de là, une décision consensuelle sera prise entre tous: “Dès que je partirai, j’expliquerai à les clubs s’il y a une chose ou une autre ». La Principauté a interdit les audiences lors d’événements sportifs en raison de la pandémie de coronavirus. Même ainsi, Maximino Martínez n’abandonne pas: «Ils ont également dit que la promotion pour la promotion (au deuxième B) n’allait pas être jouée avec le public et finalement elle a été jouée avec le public. Parfois, ceux qui veulent travailler peuvent faire plus », a-t-il ajouté.

Le responsable du football asturien est convaincu que “vous pouvez jouer avec le public” en toute sécurité. Ce que le président n’avance pas, c’est ce qu’ils feront si le refus est maintenu: “La première chose sera de le communiquer aux clubs et après cela viendra une réunion télématique”. La Asturiana a refusé de continuer la troisième division – catégorie nationale qui est déléguée aux territoriaux – sans audience et c’est pourquoi les deux derniers jours ont été reportés. La décision qu’ils devront prendre maintenant est ce qu’il faut faire si la situation s’aggrave: suspendre la Ligue ou faire un compromis et jouer à huis clos. Dans le meilleur des cas, s’ils étaient autorisés à jouer avec le public, Maximino Martínez n’exclut pas la possibilité de jouer ce week-end à venir: “Il faudrait aller vite”, dit-il.

La position de certains clubs, avancés par LA NUEVA ESPAÑA, qui s’ouvrent pour jouer sans public, semble quelque peu risquée pour le président du territoire: «Nous jouons avec un public, sinon nous continuerions à jouer pendant un moment sans fans et quand nous serons tous ruinés il n’y a peut-être pas de solution ».