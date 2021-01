▲ Sinaloa est à un feu jaune, pour lequel le public est autorisé à entrer dans le stade de football, avec un accès contrôlé pour maintenir une distance saine. Photo Jam Media

Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mercredi 6 janvier 2021, p. a11

Avec le billet vendu, le feu jaune et la table dressée, le stade Kraken de Maza-tlán est sur le point d’ouvrir ses portes au public pour la deuxième fois depuis que la pandémie de Covid-19 a été décrétée. Ce sera ce vendredi qu’ils recevront Necaxa dans un affrontement correspondant au jour 1 du tournoi Guardianes 2021.

L’équipe de canonnières a l’expérience du 16 octobre dernier, date à laquelle elle a reçu le Juárez FC et a partiellement ouvert les stands au public. C’était agréable de voir les gens crier et s’énerver à nouveau, le seul point négatif c’est qu’on a perdu, se souvient Gabriel Caballero, ancien barreur des Braves.

L’équipe d’Aguascalientes a également eu un match avec les fans lors du tournoi précédent, tout comme Guadalajara, qui a joué contre l’Amérique en quarts de finale des Guardians 2020. Le conseil dirigé par Amaury Vergara rencontrera aujourd’hui les autorités civiles pour analyser une date probable de ouverture du stade Chivas, dont l’entité est au feu orange.

Ce jour-là, qui a marqué les débuts de Tomás Boy à la barre du violet, le protocole sanitaire a été respecté sans revers majeur; Bien que le gouverneur Quirino Ordaz ait été critiqué pour avoir marché sur le terrain en portant le maillot de l’équipe, puisque le règlement du protocole d’assainissement publié en août pour la Liga Mx, précise que l’accès à chaque zone se fera au minimum de personnel ayant des fonctions essentielles.

Dans le Kraken, un revenu maximum de 50 pour cent sera autorisé, avec une capacité de 25 000 spectateurs. L’appel aux fans s’est fait via les réseaux sociaux et la vente des billets s’est faite par voie électronique – comme l’indique la réglementation -. En outre, la priorité a été donnée à ceux qui ont acquis le soi-disant Gunship Bonus, bien qu’il y ait également eu des préventes spéciales pour les zones exclusives.

La Fédération mexicaine de football a rappelé hier dans un communiqué que pour donner son feu vert, elle avait besoin du document prouvant la mise en œuvre du protocole sanitaire dans le stade, ainsi que de l’autorisation écrite accordée par le ministère de la Santé de l’entité, qu’elle a envoyée à temps. et forme le conseil d’administration du club de Sinaloan.

Le football est très important pour les loisirs des gens, c’est leur sport préféré, même si l’on dit que Mazatlán est une place de baseball. Bien sûr, pour le joueur c’est motivant d’avoir le soutien des fans derrière, mais on ressent le soutien autant que la pression. En bref: l’adrénaline coule plus. À l’heure actuelle, il y a une interdiction en raison de la pandémie, mais l’intérêt existe toujours et existera toujours, a déclaré Caballero.

L’équipe portuaire est l’une de celles qui ont acquis le plus de renforts avec six éléments, parmi lesquels se distinguent le gardien Nicolás Vikonis, Néstor Vidrio et l’achat définitif de Daniel Amador, un ancien joueur de l’UdeG. Il a fait sept victimes, l’une des plus sensibles étant celle du Chilien Martín Rodríguez, qui est retourné à Pumas.

En revanche, Gabriel Caballero s’est réjoui du retour au football mexicain de Javier Vasco Aguirre, entraîneur de Monterrey. Il est venu dans une institution importante, il faisait toujours de bons rôles dans les équipes nationales et les équipes. Il y a beaucoup d’attentes, nous serons attentifs à sa performance et la vérité est que moi, en tant qu’ami, je suis content qu’il soit de retour, a-t-il souligné.