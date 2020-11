De la rédaction

Mardi 10 novembre 2020

L’équipe Mazatlán a réalisé trois points précieux dans ses aspirations de championnat en battant Tijuana 1-0, à deux dates restantes pour la conclusion de la Liga MX Femenil.

Le rêve des Sinaloans a été concrétisé par Fátima Bracamonte à la minute 40 avant le départ de la gardienne Itzel González et de la faible défense rivale pour remporter la quatrième victoire consécutive de son équipe.

Mariana Zárraga, de l’équipe locale, a réalisé une belle performance et a défendu son but bec et ongles au stade Kraken.

Le triomphe de ceux menés par Miguel Hernández les maintient à la neuvième position qu’ils avaient avant le match, bien que maintenant avec 20 unités, pour continuer dans la lutte pour un billet pour la ligue, puisque Pumas et Pachuca en ont 24 et sont situés dans le places sept et huit, avec deux matchs à disputer avant la fin de la saison régulière.

Les borderlands déjà éliminés sont à la dernière place avec 18 unités.

Cruz Azul et León égalent à un but

L’autre rencontre avec deux équipes sans aspirations, Cruz Azul et León ont fait match nul 1-1.

Ce n’est qu’en seconde période que la céleste a ouvert le score avec Rebeca Villuendas, à 49 ans, après un tir puissant qui s’est niché dans les filets, malgré la tentative d’arrêter le ballon du gardien Ángeles Martínez.

L’équipe d’Esmeralda a égalé les cartes avec la tête de Brenda Viramontes à 55 ans.

De cette façon, l’équipe de La Maquina a atteint 10 points et se place à la 15e place, tandis que les Guanajuato sont à la 16e place avec le même nombre d’unités pour continuer à remplir le tournoi avec de simples matches de formalité.