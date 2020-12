Nikita Mazepin, que la saison prochaine, il sera le partenaire de Mick Schumacher dans Haas, a embarrassé l’équipe qui lui donnera l’opportunité de faire ses débuts en Formule 1. Le pilote russe a partagé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il est apparu en train de toucher la poitrine d’une femme, quelques images pour lesquelles son équipe a été forcée s’excuser.

Suite à la sortie de la vidéo, une pétition a été ouverte sur Change.org pour que la FIA interdise Nikita Mazepin de la Formule 1, une proposition qui a déjà été approuvée par plus de 6000 personnes. Haas, pour sa part, a publié la déclaration suivante: «DÉCLARATION D’ÉQUIPE: Haas F1 Team n’approuve pas le comportement de Nikita Mazepin dans la vidéo récemment publiée sur leurs réseaux sociaux. De plus, le fait même que la vidéo ait été publiée sur les réseaux sociaux est également aberrant pour Haas F1 Team.. La question est traitée en interne et aucun autre commentaire ne sera fait pour le moment. “

Nikita Mazepin lui-même a également voulu s’excuser pour ce qui s’est passé: “Je tiens à m’excuser pour mes dernières actions à la fois pour mon propre comportement inapproprié ainsi que pour le fait qu’il a été publié sur les réseaux sociaux». “Je suis désolé pour l’offense que j’ai causée et pour la honte que j’ai fait ressentir à Haas. Je dois suivre certaines règles en tant que pilote de Formule 1 et Je reconnais que j’ai déçu beaucoup de gens et moi-même. Je promets que j’apprendrai de cela », a ajouté le Russe.

Le protagoniste dit que c’était une blague

La femme à qui Nikita Mazepin Il touche la poitrine dans la vidéo et, après s’être couvert, dédie une manche coupée au pilote après: «Salut les gars! Je voulais juste que tu saches ça Nikita et moi sommes de bons amis depuis longtemps et aucune de ces vidéos n’était sérieuse du tout. On se fait beaucoup confiance et ça c’était une façon idiote de plaisanter entre nous».

“J’ai posté cette vidéo sur votre compte comme une blague interne. Je suis vraiment désolé. Je peux te donner ma parole que j’ai vraiment C’est une bonne personne et qu’il ne ferait rien pour me blesser ou m’humilier“Ajout du modèle Andrea D’lVal.

Mick Schumacher, la fierté de Haas

Malgré ce qui s’est passé avec Nikita Mazepin, qui sera le partenaire du pilote russe la saison prochaine, Mick Schumacher, a été proclamé champion de Formule 2. Récemment, Guenther Steiner, directeur de Haas, était heureux après l’arrivée de l’Allemand dans l’équipe: «Je suis très heureux de pouvoir confirmer Mick Schumacher dans notre line-up de pilotes pour la prochaine saison. Le championnat du monde de Formule 2 a longtemps servi de terrain d’essai aux talents pour afficher leurs références et le domaine de cette année a été sans aucun doute l’un des plus compétitifs de ces dernières saisons. Mick a gagné des courses, accumulé des podiums et a excellé contre des talents exceptionnels. “

Mick Schumacher, pour sa part, a remercié l’équipe pour cette opportunité: «Cela me rend incroyablement heureux et me laisse sans voix d’être sur la grille de Formule 1. Je tiens à remercier le Haas F1 Team, la Scuderia Ferrari et la Ferrari Driver Academy de m’avoir accordé leur confiance. Je veux aussi reconnaître et étendre mon amour à mes parents. Je sais que je leur dois tout».