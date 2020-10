Le français Kylian Mbappe, en avant de Paris Saint Germain, était le joueur qui a joué dans le sprint le plus rapide de la Ligue des champions 2019/20, selon le rapport technique publié par le UEFA.

27/10/2020

À 13:45 CET

.

Mbappe a couru à une vitesse de 33,98 km / h à la 73e minute de la finale contre le Bayern Munich. Ils le suivent sur cette liste Lukas klostermann (Leipzig, 33,82 contre le PSG), Hans hateboer (Atalanta, 33,71 contre le PSG), Achraf hakimi (Dortmund, 33,46, contre le PSG) et Alphonso Davies (Bayern, 33,37, contre le PSG).

Autres statistiques de la dernière Ligue des champions selon le rapport de l’UEFA

– 386 buts en 119 matchs, c’est lui deuxième meilleur record puisque le format actuel a été mis en œuvre dans la campagne 2003/04, après la 401 inscrits à l’année académique 2017/18. C’est, cependant, le pourcentage le plus élevé avec 3,24 par rencontre. Le champion, Bayern Munich, a été le meilleur buteur avec 43 buts, 3,91 par match.

– Plus de buts ont été marqués en seconde période (216-166 / 4 en prolongation). En tout 42% (162) ont été atteints dans le dernier quart d’heure de chaque période.

– Il est essentiel de marquer d’abord: 69,6% des équipes qui ont marqué en premier ont gagné leur match et 86,1% ont évité la défaite. Dans la phase finale de Lisbonne il n’y avait qu’une seule équipe qui a gagné après avoir concédé la première, la PSG contre Atalanta.

– En trois matchs, une équipe qui perdait par deux buts a fini par gagner (Dortmund-Inter 3-2; Tottenham-Olympiacos 4-2; Liverpool-Atlético de Madrid 2-3) et en huit, ils ont fini par dessiner.

– Au total, il y a eu onze matchs dans lesquels une équipe a gagné par quatre buts ou plus, un chiffre inférieur aux campagnes 2014/15 (15) et 2016/17 (14).

– C’était la campagne avec le moins de nuls 0-0, avec quatre, le même que dans la saison 1998/99 et un de moins que dans l’édition 2012/13.

– Le polonais Robert Lewandowski, en avant de Bayern Munich, il s’est terminé comme meilleur buteur avec 15 buts, deux de moins que le record détenu par les Portugais Cristiano Ronaldo lors de la campagne 2013/14, alors qu’il jouait pour le Real Madrid. Il a atteint tous ses objectifs sauf un de l’intérieur de la zone, quatre d’entre eux étaient dirigés.

– norvégien Erling Haaland (Borussia Dortmund), deuxième classé avec dix, a marqué un but toutes les 55,4 minutes et a été le plus efficace parmi ceux qui ont atteint cinq buts ou plus, avec lui 47,6% en termes de conversion de leurs clichés, pour les 41,7% de l’Argentin Mauro Icardi (PSG). Le français Karim Benzema (Real Madrid) est dans ce groupe celui qui a le moins de succès avec 16,1%.

– L’Argentin Leo Messi Oui Benzema où le premiers joueurs à marquer en quinze saisons consécutives de la Ligue des champions.

– L’Argentin Paulo Dybala (Juventus) était le seul à marquer un coup franc direct.

– Il valeur haute pression a été démontré dans le nombre élevé de vols résultant en 217 tirs cadrés et 30 buts. Il Manchester City, avec le match retour du deuxième tour contre lui Real Madrid à son meilleur, il a marqué quatre buts de cette façon, un de plus que le Bayern Munich et le PSG.

– Manuel Neuer, gardien de but Bayern Munich, a quitté son feuille blanche en six matchs, un de plus que le costaricien Keylor Navas, Gardien du PSG, tandis que le Slovène Jan Oblak, de l’Atlético de Madrid, l’a réalisé en quatre.

– André Onana (Ajax) était à nouveau celui plus d’objectifs évités, avec 5,27ainsi que celui qui avait plus de pourcentage d’arrêts avec 82%.

– Il Liverpool était l’équipe avec possession moyenne la plus élevée, avec 67%, trois points de plus que le Bayern Munich, Pendant ce temps, il Manchester City était le troisième avec 62, par le 59 de Bayer Leverkusen Oui Juventus, sur 57 Barcelone et le RB Leipzig. Il Manchester City a eu le plus de possession dans un match, avec 80,1% contre le Dinamo Zagreb.

– Il Liverpool était l’équipe qui a envoyé plus de centres dans la région depuis les ailes, avec 19,2 par match, pour le 18.6 du Juventus. Le réseau Trent Alexander-Arnold accumulé 77, après plus de Joshua Kimmich (Bayern), auteur de la passe à Kinsley Coman qui lui a donné le titre. Contre l’Atlético en huitièmes de finale, l’Anglais a joué dans 25 centres.

– Le français Kylian Mbappé a joué dans le sprint le plus rapide, à une vitesse de 33,98 km / h à la 73e minute de la finale contre le Bayern Munich. Ils le suivent sur cette liste Lukas Klostermann (Leipzig, 33,82 contre le PSG), Hans Hateboer (Atalanta, 33,71 contre le PSG), Achraf hakimi (Dortmund, 33,46, contre le PSG) et Alphonso Davies (Bayern, 33,37, contre le PSG).

– Deux joueurs de Slavia Prague, Petr Sevcik (13,47) et Tomas Soucek (12,69) étaient ceux distance la plus moyenne parcourue par match, devant de Marcelo Brozovic (12,48) et l’athlétique Saúl Ñíguez (12,24) et Koke Résurrection (12.04).

– Peter Olayinka, du Slavia, accumulé un moyenne de 60,33 sprints par match. Il précède ses pairs Petr Sevcik (59,40) et Lukas masopust (56,67), ainsi que l’athlétisme Koke (56,44).