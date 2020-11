Kylian Mbappé s’est retrouvé sans but ce mardi lors de la victoire du PSG au Parc des Princes face au RB Leipzig (1-0), lors du quatrième match de la phase de groupes de la Ligue des champions, dans un match où malgré qui a atteint les trois points, fC’était très gris dans son ensemble et surtout au niveau individuel pour les Français.

25/11/2020

À 14:29 CET

Sergi Graell

Les données qui inquiètent dans le club parisien, c’est que n’a pas réussi à voir un objectif dans la meilleure compétition européenne en 2020, au total huit matchs répartis entre les cinq l’an dernier, où ils ont fini par perdre la finale 1-0 contre le Bayern, et les trois qu’ils ont déjà disputés cette année.

Ce mardi, le jeune footballeur de 21 ans a été à tout moment surpassé par la défense de Leipzig, qui a fait un excellent travail en réduisant la capacité offensive des hommes de Tuchel. Les Allemands les ont mis sur les cordes à plusieurs reprises, prenant possession du ballon et créant plus de danger sur le but de Keylor Navas. Le but a été marqué par Neymar depuis le point de penalty à la onzième minute de la première mi-temps.

Tous ces facteurs commencent à inquiéter les supporters parisiens, qui voient comment la participation, avec Neymar, le meilleur footballeur de l’équipe a été réduite. En sa faveur, il continue de contribuer dans la section des buteurs, distribuant quatre passes dans cette période de temps mentionnée, dont deux cette saison.

Ces données contrastent avec la facilité dont le Français avait fait preuve lors de cette compétition, où depuis ses débuts avec Monaco en 2016, a réussi à marquer 19 buts et à donner 16 passes de but en 38 matchs. En 16/17, sa première année, il a réussi à ajouter six buts, tous en huitièmes de finale contre Manchester City (2), le Borussia Dortmund (3) et la Juventus (1). Ses belles performances lui ont valu de faire partie de l’équipe idéale cette année-là.

En Ligue 1, il continue d’augmenter ses effectifs, et a plus de buts (9) que de matchs (7) pour mener le tableau des buteurs. Ce week-end dernier, il était l’auteur des deux buts du PSG lors de la défaite face à Monaco, son ancienne équipe, 3-2. De cette façon, il est devenu le cinquième meilleur buteur du club et rappelez-vous qu’il n’a que 21 ans.

Mbappé aura encore le temps de mettre fin à cette mauvaise séquence, puisque la semaine prochaine, les champions reviennent, mais ce ne sera pas facile, car il affrontera le leader du groupe, Manchester United, qui a gagné hier avec solvabilité (4-1), à Old Trafford. Il disputera également le dernier match de la phase de groupes au Parc des Princes contre le turc Besaksehir.

Le PSG sait que, bien qu’il ne traverse pas son meilleur moment dans cette compétition, Il n’a qu’une marge de progression et deviendra l’un des joueurs les plus dominants au monde, sinon déjà. Pour cette raison, ils déplacent déjà un dossier pour renouveler leur contrat, qui se termine en 2022, et le mettre au niveau du salaire de Neymar. Le Real Madrid, et Liverpool sonnait fort il y a quelques semaines, sera très attentif aux mouvements que Mbappé fait pour tenter d’obtenir leurs services.