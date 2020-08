ST. LOUIS (AP) Ryan McBroom a réussi deux coups sûrs et a conduit dans la manche gagnante avec un simple en huitième manche, Ryan O’Hearn a ajouté un circuit en solo et les Royals de Kansas City ont battu les Cardinals de St. Louis 5-4 mardi soir.

Au huitième, Hunter Dozier a atteint un simple sur le terrain pour commencer. Avec deux retraits, McBroom a fait un simple à gauche, marquant Dozier pour le point gagnant.

Les Royals avaient perdu six de leurs huit matchs précédents avant de remporter la victoire. Les cardinaux avaient remporté cinq de leurs sept matchs précédents.

Le manager de Kansas City, Mike Matheny, était heureux que son équipe ait remporté une victoire.

«Toutes les chances que cette équipe a de franchir cette prochaine étape, a dit Matheny, qui dirigeait les Cardinals. “ Je suis juste heureux de sortir d’ici avec une victoire. ”

Josh Staumont (1-1) a lancé une manche de soulagement pour remporter sa première victoire dans la ligue majeure. Trevor Rosenthal a lancé le neuvième, obtenant son septième arrêt en sept occasions. Rosenthal a abandonné un triple avec un retrait, puis a frappé un frappeur avant de sortir du jam.

Au cours de ses six années avec Saint-Louis, Rosenthal a enregistré 65 arrêts au Busch Stadium. Les Cardinals étaient la seule équipe que Rosenthal n’avait pas encore affrontée dans sa carrière.

John Gant (0-1) a pris la perte.

St. Louis a joué à la huitième place, renvoyant Paul DeJong à la maison sur un doublé au centre gauche par Yadier Molina, mais DeJong était facilement sorti au marbre.

«Cela n’a pas fonctionné, a dit le gérant de St. Louis Mike Shildt. «C’est du baseball. Je n’ai aucun problème avec Jose (Oquendo) qui le renvoie chez lui. J’ai confiance en son expérience. Il est l’un des meilleurs entraîneurs de troisième base du match. Il a pris une photo. Je n’ai aucun problème majeur avec ça. ”

O’Hearn, qui a également eu deux simples, a égalisé le match 4-4 avec un circuit de départ au sixième départ du partant de St. Louis Adam Wainwright. À son 320e départ en carrière, Wainwright a disputé sept manches. C’était également la 268e fois que Wainwright et Molina étaient une batterie de départ. Cela place le duo à la septième place, à deux matchs derrière les Montréalais Steve Rogers et Gary Carter.

Les Cardinals ont chassé le partant de Kansas City Matt Harvey avec une troisième manche de quatre points. Tous les points sont revenus à la maison avec deux retraits. Tommy Edman a frappé un doublé en règle de base pour marquer deux points. Brad Miller et DeJong ont chacun ajouté des simples RBI.

Harvey, âgé de 31 ans, faisait son deuxième départ pour les Royals et a duré 2 2/3 manches. L’ancien droitier des Mets, qui a subi une opération à Tommy John en 2015, a une MPM de 9,00 couvrant 5 2/3 manches cette saison.

«Se faire retirer après deux ou trois manches, ce n’est pas le travail du partant, donc c’est frustrant pour moi, a dit Harvey. C’est juste une question de traverser cette partie difficile, d’entrer dans une situation de pression et d’être capable de la surmonter. ”

Kansas City menait 2-0 après que McBroom ait conduit dans une course sur le choix d’un défenseur dans le deuxième et O’Hearn a fait un simple à domicile un point dans le troisième.

«C’était la grande course là-bas, a dit Wainwright à propos de la course de la troisième. «Abandonner une course avec deux retraits et personne sur. C’est assez difficile à avaler. Vous pouvez renoncer à des laissez-passer gratuits. Les bons frappeurs vous font payer pour vos erreurs. ”

Les Royals ont ajouté un point au cinquième lorsque Cam Gallagher a marqué sur une erreur de lancer d’Edman sur un simple sur le terrain de Whit Merrifield pour réduire l’avance à 4-3.

CES POINTS SONT FAITS POUR LA MARCHE

Paul Goldschmidt a marché pour un 10e match consécutif record personnel. Il a ensuite marqué dans le troisième sur un simple sur le terrain par DeJong.

DÉPLACEMENT DE LA ROSTER

Les Royals ont ajouté le RHP Jake Newberry mardi. La recrue RHP Tyler Zuber a été placée sur la liste des deuils à la suite du décès de sa grand-mère.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Royals: Le LHP Danny Duffy ne fera pas son départ prévu mercredi en raison de la fatigue de l’avant-bras gauche.

Cardinaux: OF Austin Dean et OF Lane Thomas ont été autorisés à se rendre à Springfield, Missouri, et à participer à une affectation de réadaptation sur le site de formation alternatif. Ils étaient les deux derniers joueurs des 10 cardinaux placés sur la liste des blessés COVID-19 à effacer les protocoles de la MLB.

SUIVANT

Royals: RHP Jakob Junis (0-0, 4,00) fait son premier départ depuis le 2 août et son troisième départ cette saison. Les Royals devront changer d’alignement avant le match de mercredi pour faire de la place à Junis, qui était éligible pour sortir de la liste des blessés (spasmes du dos) dimanche avant de l’activer.

Cardinals: Dakota Hudson (0-2, 3,46) n’a accordé qu’un coup sûr et deux buts sur 4 2/3 manches sans but contre Cincinnati, tout en en retirant six lors de sa dernière sortie. Il a fait une apparition en carrière en relève à Kansas City en 2018.

