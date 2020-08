L’anomalie qu’est la saison de baseball 2020 a fait de nombreuses victimes, dont la moindre n’est pas des statistiques de référence.

Les joueurs qui ont atteint «au moins» des chiffres au cours de saisons consécutives verront probablement ces séries se terminer.

Cela rend la saison record de Ryan McBroom de Kansas City encore plus remarquable. Le joueur de premier but, qui a fait ses débuts dans les ligues majeures en septembre dernier après avoir été acquis du système agricole des Yankees de New York, a eu la réputation d’être un frappeur de puissance. Mais il a dû attendre cette saison pour frapper son premier coup de circuit en carrière après 75 at-bats sans un en 2019.

Jusqu’à présent, en 2020, McBroom a réalisé cinq circuits, dont trois en tant que pinceur. Trois circuits à domicile sont un record des Royals pour une saison – et une carrière. Il l’a fait en 18 jours.

«Il est difficile de ne pas sourire à travers cela», a déclaré McBroom à propos de sa séquence de home-run. “C’était incroyable. Il n’y a vraiment pas de réponses. Il n’y a pas de formule secrète. Je m’amuse juste.”

Le manager des Royals, Mike Matheny, a été impressionné.

“La capacité de sauter dans ce rôle est très rare”, a déclaré Matheny. “Voir ce qu’il a fait jusqu’à présent est vraiment très unique. Le problème, c’est que ce type peut frapper. Le problème est de savoir comment le rendre plus cohérent aux battes?”

McBroom est dans un peloton à la première base avec Ryan O’Hearn, bien que Matheny l’ait commencé dans le champ extérieur à l’occasion pour faire entrer sa batte droitière dans l’alignement. Avec l’arrivée des Indians de Cleveland pour une série de trois matchs débutant lundi, il ne sera probablement pas dans la formation de départ avec RHP Shane Bieber sur le monticule pour les Indians.

Bieber connaît une saison exceptionnelle pour les Indiens. Ses six victoires (contre aucune défaite), 1,35 MPM et 75 retraits au bâton mènent tous la Major League Baseball. Il était le partant de la journée d’ouverture de Cleveland contre les Royals, effectuant six manches sans but le 24 juillet alors qu’il n’a accordé que quatre coups sûrs et une marche tout en retirant 14.

Bieber a retiré au moins huit dans les sept départs, y compris à deux chiffres en cinq départs.

Peut-être qu’il est arrivé au point où il attend la perfection à chaque fois.

“Je ne me sentais pas bien; je me battais tout au long”, a déclaré Bieber après avoir accordé deux points sur quatre coups sûrs en six manches, avec seulement 10 retraits au bâton mardi contre les Twins du Minnesota. “Vous pouvez remarquer toutes ces choses, mais à la fin de la journée, vous devez concourir. Il a fallu un peu plus de temps pour le comprendre que je ne l’aurais souhaité. Mais finalement je l’ai compris.”

Bieber a une fiche de 4-0 avec une MPM de 4,33 dans sa carrière contre les Royals.

Les Royals vont contrer avec RHP Brad Keller (3-1, 2.08 ERA), qui a subi sa première défaite et a abandonné ses premiers points mérités de la saison lors de sa dernière sortie à St. Louis.

Keller a été accusé de cinq points mérités, dont trois après sa sortie, sur six coups sûrs et trois marches. Il a accordé 10 coureurs de base en quatre manches lancées plus quatre frappeurs, battant une séquence sans but de 17 2/3 manches.

Il affrontera un adversaire de division pour la première fois cette saison après quatre matchs interligues consécutifs. Il est 2-1 avec une MPM de 1,38 en six apparitions (quatre départs) contre les Indiens. Il a 26 retraits au bâton en 26 manches en carrière contre Cleveland.

– Médias au niveau du champ