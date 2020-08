HOUSTON (AP) Lance McCullers Jr. a lancé six solides manches, Kyle Tucker a réussi un circuit de trois points et les Astros de Houston ont battu les Oakland Athletics 4-2 lors du premier match d’un double match samedi.

Josh Reddick s’est également connecté pour les Astros, qui ont remporté pour la troisième fois en quatre matchs. Tucker et Jack Mayfield ont chacun réussi deux coups sûrs.

Le double titre était prévu après que l’Athletics et Astros aient décidé de ne pas jouer vendredi soir afin de sensibiliser le public aux inégalités raciales à la suite de la fusillade par la police de Jacob Blake, un homme noir de 29 ans, dans le Wisconsin.

Tucker a mis Houston en tête pour rester avec son sixième circuit dans la première manche, un entraînement de Chris Bassitt (2-2) qui est allé juste à l’intérieur du poteau des fautes du champ droit.

Tucker bat .365 (19 pour 52) avec cinq circuits et 17 points produits à ses 16 derniers matchs.

“Il nous porte en ce moment”, a déclaré le manager de Houston, Dusty Baker. ” Je suis content qu’il le soit. Il entre dans une zone. Il joue avec beaucoup de confiance. Il conduit dans de grosses descentes. ”

Reddick a amorcé le quatrième avec son deuxième circuit.

McCullers (3-2) a accordé deux points – un mérité – et six coups sûrs avec sept retraits au bâton et une marche.

«Je suis vraiment content du changement d’aujourd’hui, a dit McCullers. «Et ma balle de rupture et vraiment la plupart de mes affaires. J’ai fait un petit ajustement en milieu de semaine. J’ai lancé deux bullpens cette semaine avec les jours des ouragans, et j’ai fait un petit ajustement avec ma face avant. C’était comme si ça sortait plus cohérent sur cette ligne à deux coutures. ”

McCullers a accordé deux points ou moins dans trois de ses quatre derniers départs.

«Je m’étais éloigné de qui je suis, surtout sur les départs sur route, a dit McCullers. «Je dois me rappeler que je suis un gars de trucs. … Je suis juste allé là-bas et j’étais vraiment confiant dans ma capacité à lancer des frappes sur mes terrains. ”

Matt Chapman a conduit dans chacune des courses d’Oakland. Bassitt a accordé six coups sûrs et en a marché trois en trois manches.

“ Juste un peu de retard avec son commandement, derrière certains, il y a deux retraits, personne sur et tout d’un coup, c’est 3-0 après cela, donc cela vous met un peu sur la course ”, a déclaré le manager d’Oakland Bob Melvin . “ Dans un match court, nous ne pouvions pas leur donner trop de corde. ”

Ryan Pressly a lancé le septième pour son cinquième arrêt.

McCullers a obtenu de l’aide de sa défense dans le second. L’arrêt-court Carlos Correa a abattu Mark Canha au marbre quand il a tenté de marquer dès le premier sur un double de Ramon Laureano.

Les équipes devaient à l’origine célébrer la Journée Jackie Robinson vendredi, mais l’ont célébrée lors du premier match du double titre à la place, chaque joueur et entraîneur portant le numéro 42.

DOUBLE TÊTE À HOUSTON

Le double titre de samedi était le deuxième pour les Astros cette semaine et le troisième de l’histoire de Minute Maid Park, avec l’autre le 2 septembre 2017, contre les Mets après l’ouragan Harvey. Les Astros et les Angels ont avancé le match de jeudi à mardi avant l’ouragan Laura, qui a touché terre en Louisiane jeudi matin. Le match de Houston mercredi contre les Angels a été reporté.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Astros: OF George Springer est revenu dans l’alignement après avoir raté le double de mardi avec un coude gauche meurtri. … INF Aledmys Diaz a été réintégré de la liste des blessés de 10 jours.

SUIVANT

Athlétisme: RHP Frankie Montas (2-2, 5.22 ERA) débutera le deuxième match. Montas a accordé 13 points en 6 1/3 de manches au cours de ses deux derniers départs.

Astros: RHP Zack Greinke (1-0, 2.20 ERA) entamera le deuxième match du double. Greinke n’a obtenu aucune décision dans cinq de ses six départs cette saison.