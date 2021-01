Conor McGregor a subi le premier KO de sa carrière contre Dustin Poirier à l’UFC 257. L’Irlandais n’a pas pu contenir une série de coups de l’Américain au deuxième tour, est tombé sur la toile et l’arbitre Herb Dean a débuté le combat. Ce fut l’une des pertes les plus douloureuses de sa carrière parallèlement à sa défaite contre Khabib Nurmagomedov en octobre 2018.

Après le combat, les caméras de UFC ils ont capturé la sortie de ‘Le fameux’, qui a dû quitter l’Etihad Arena aidé par des béquilles. Très battu et avec l’aide de ses proches, l’ancien champion boitait et s’appuyait sur le bâton en métal pour pouvoir marcher.

Poirier Il a promis une bataille et il y en a eu une. L’Irlandais a commencé à dominer, mais «Diamond» a inversé la tendance avec un KO au deuxième tour. L’Américain a surpris tout le monde et a pris sa revanche. Mcgregor payé cher pour les temps d’arrêt.

Près de sept ans plus tard Poirier s’est vengé et a inscrit son nom dans l’histoire de la UFC. Mcgregor il a remporté son premier match en 2014 et a promis de le terminer en moins d’une minute cette fois. L’Irlandais a eu la promesse.

Poirier s’est faufilé dans le ‘show’ de Mcgregor, qui est revenu après un an sans entrer dans la cage, et est sorti avec style. La victoire de l’Américain bouleverse le poids léger. Il UFC 257 il laisse plus de doutes que de certitudes sur l’avenir de la division.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER