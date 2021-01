Alors que tous les regards sont braqués sur le duel entre Conor McGregor et Dustin Poirier, la star de l’UFC 257, l’organisation a confirmé un acte d’indiscipline mettant en vedette un combattant qui était prévu pour la journée qui se déroulera à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis. Uni.

La compagnie d’arts martiaux mixtes a révélé qu’Ottman Azaitar était le contrevenant. Dans la perspective de la soirée tant attendue, on a appris que le Marocain avait enfreint les protocoles de sécurité établis. Ensuite, le combattant, qui possède un record invaincu de 13-0, a été expulsé par Dana White lui-même.

Azaitar devait affronter Matt Frevola (8-1-1) dans les préliminaires de l’affiche dont l’attraction principale est le McGregor vs. Poirier. Désormais, le combattant marocain sera remplacé par le russo-arménien Arman Tsarukyan.

Plus tard, Dana White a fourni plus de détails sur ce qui s’est passé. «Ottman Azaitar et son équipe ont coupé leurs bracelets et les ont donnés à quelqu’un en dehors de la bulle. Je ne sais pas comment ils l’ont fait. Le gars qui les a emmenés s’est présenté ici (sur Fight Island) avec un sac, est entré dans une pièce, a dû traverser quatre balcons, est entré dans la chambre (d’Ottman), a posé le sac, a changé de vêtements, puis est parti. «Il a dit à BT Sports.

Immédiatement, le président de la société a confirmé la décision de séparer l’Allemand pour l’infraction commise. «Lorsque la sécurité a essayé de l’arrêter, il ne s’est pas arrêté et oui, bien sûr, c’est une mauvaise chose. Ottman est déjà parti, il n’est plus un combattant de l’UFC et ne se battra pas », a-t-il déclaré lors d’une conversation avec les médias susmentionnés.