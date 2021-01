Avoir un rival Conor McGregor Non seulement cela vous donne une notoriété dans le monde entier, mais cela réduit également votre importance. Pour cela, Dustin Poirier est conscient qu’il n’est pas le favori pour sortir victorieux de la UFC 257 à Abu Dhabi.

Surtout après les paroles de Conor McGregor, qui avait prédit qu’il finirait son rival en seulement 60 secondes. Cependant, «The Diamond» ne prend pas en compte les commentaires et se rendra dans l’Octogone avec un plan.

«Ce sera une tâche difficile à faire. Il vaut mieux pour lui de parier sur cela (plus de 60 secondes). Ce qu’il dit n’a pas d’importance, ce que disent les médias n’a pas d’importance, ce qui compte, c’est le combat de 25 minutes », a déclaré Poirier.

«La stratégie consiste à le blesser et à le mettre dans des situations inconfortables, de toutes les manières nécessaires. Mettez-le mal à l’aise et transformez ce combat en une bataille de résistance », a ajouté ‘The Diamond’, qui cherchera sa revanche contre Conor après avoir chuté lors de son premier combat en 2014.

C’était la première confrontation entre Conor McGregor et Dustin Poirier. (Vidéo: UFC)

«J’ai beaucoup grandi. Nous avons tous les deux grandi, c’est un combat différent maintenant et nous avons 25 minutes pour prouver qui est le meilleur. Je pense que ma maturité apporte un facteur différent à ce combat », a déclaré Poirier à propos de sa première apparition contre l’Irlandais.

«À l’époque, j’étais un combattant plus jeune, j’avais 25 ans. J’ai entendu beaucoup plus de critiques et d’opinions que maintenant. Maintenant, je me fiche de ce que les gens pensent ou disent », a conclu l’Américain de 32 ans.

McGregor contre Poirier, c’était la confrontation lors du précédent UFC 257. (Vidéo: @UFC)

