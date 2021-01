McGregor vs Poirier en direct en ligne d’Abu Dhabi. Où le UFC 257? Comment regarder le combat en direct? À quelle heure commencent les combats préliminaires et principaux? Ensuite, nous vous donnons tous les détails que vous devez savoir sur le grand événement qui aura lieu ce samedi 23 janvier à Abu Dhabi. Après sa retraite, le combattant irlandais retourne dans l’Octogone pour continuer son héritage contre un adversaire qu’il connaît très bien.

McGregor vs Poirier s’est battu en 2014, où l’Irlandais a gagné par KO au premier tour. Sans aucun doute, un combat qui traîne dans la mémoire de tous les fans de l’UFC et qui se reproduira ce samedi de 18h15 (Pérou, Colombie, Équateur) – 20h15 (Argentine, Chili, Brésil) préliminaires et 20h00 (Pérou, Colombie, Equateur) – 22h00 (Argentine, Chili, Brésil) les combats stellaires.

McGregor se considère supérieur à l’Américain, à tel point que l’Irlandais fait un pas de plus et regarde Khabib. Une autre phase dans la germination d’une deuxième bataille contre l’aigle du Daghestan. Il a sorti du coffre des souvenirs sa confrontation en 2018.

«Je pense qu’il a peur de me battre et je ne le blâme pas. J’ai combattu le meilleur de lui cette nuit-là (UFC 229), il a combattu le pire de moi cette nuit-là. Il le sait, je le sais et son équipe le sait », a déclaré McGregor dans une interview avec ESPN.

À quelle heure McGregor vs Poirier se battent-ils en direct pour l’UFC 257?

Conor McGregor vs Dustin Poirier seront les protagonistes du combat principal ce samedi 23 janvier à l’UFC 257 et ici nous vous donnons les horaires par pays pour être attentif à l’événement qui aura lieu à l’Etihad Arena à Abu Dabje. Il est à noter que les heures qui s’affichent sont dans l’ordre: premiers préliminaires, préliminaires et carte stellaire.

Espagne: 00: 15/02: 00/04: 00 heures

États-Unis: 18: 15/20: 00/22: 00 heures (EDT) / 15: 30/17: 00/19: 00 heures (PDT)

Mexique: 17: 15/19: 00/21: 00 heures

Chili: 20: 15/22: 00/00: 00 heures

Colombie: 18: 15/20: 00/22: 00 heures

Argentine: 20: 15/22: 00/00: 00 heures

Pérou: 18: 15/20: 00/22: 00 heures

Quelles chaînes de télévision diffuseront McGregor vs Poirier?

L’UFC 257 en direct sera diffusé sur différentes chaînes et applications mobiles afin que vous ne manquiez aucun détail du combat entre McGregor contre Poirier.

Panneau d’affichage stellaire: PPV (États-Unis via ESPN +), DAZN en Espagne, Fox Action Premium (Mexique et Chili) et ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili).

Préliminaires: ESPN (États-Unis), Fox Sports (Mexique et Chili), ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili) et UFC Fight Pass (Amérique latine et Espagne).

Premiers préliminaires: UFC Fight Pass (mondial).

Comment regarder McGregor vs Poirier en direct en ligne?

Si vous n’êtes pas chez vous et que vous souhaitez voir le McGregor vs Poirier en direct en ligne, vous pouvez télécharger l’application ESPN Play, c’est la proposition de l’entreprise qui rassemble plus de 6500 événements en direct par an et une grande archive de contenu à la demande, avec le meilleur de la programmation ESPN, des diffusions exclusives et la possibilité de choisir parmi plusieurs jeux en direct simultanés.

McGregor vs Poirier: Comment télécharger et regarder ESPN en direct en ligne?

ESPN a une application disponible pour offrir le meilleur du monde du sport depuis un Smartphone, que ce soit pour iOS ou pour Android. Pour obtenir Application ESPN Il suffit d’entrer dans le Play Store (Android) ou l’App Store (IOS, également disponible pour Apple Watch), selon le système d’exploitation de chaque téléphone mobile, et de suivre une série d’étapes très simples lors de l’installation. Disponible en:

Apple iOS

Jeu de Google

Qu’est-ce que la sous-carte Mcgregor vs Poirier à l’UFC 257?

Dustin Poirier contre Conor McGregor – Léger

Dan Hooker contre Michael Chandler – Léger

Jessica Eye contre Joanne Calderwood – Poids mouche

Khalil Rountree Jr. contre Marcin Prachnio – Poids lourd léger

Marina Rodríguez c. Amanda Ribas – Poids de paille

Brad Tavares contre Antônio Carlos Júnior – Poids moyen

Matt Frevola contre Ottoman Azaitar – Léger

Shane Burgos c. Hakeem Dawodu – Poids plume

Andrew Sánchez c. Makhmud Muradov – Poids moyen

Déclarations de McGregor et Poirier avant l’UFC 257

Conor McGregor, virtuose aussi avec le micro en main, est absolument convaincu de sa supériorité. Bien qu’il ait été vu beaucoup plus calme dans ses interventions, il continue d’être McGregor.

J’aime Dustin. Je pense que c’est un bon combattant. C’est même un grand combattant. Mais c’est encore plusieurs crans en dessous de moi. Je vais l’assommer dans 60 secondes », a-t-il prévenu dans un communiqué publié par l’UFC lui-même.

Avec deux excellents puncheurs dans la cage, il semble que le concours sera décidé par la différence que chacun peut faire dans l’échange de pieds. Du coin de Poirier, la soirée ressemble plus à une bataille ouverte qu’à un combat au dénouement rapide.

«Le plan est de battre McGregor par tous les moyens nécessaires. Il y aura du sang et des tripes et je chercherai à me battre pour le titre à nouveau », a prévenu l’Américain dans une interview pour MMA Junkie puis a ajouté:« Il ne s’agit pas de vengeance. Ce sont beaucoup de choses”.

