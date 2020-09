KANSAS CITY, Missouri (AP) Triston McKenzie a lancé six manches de balle à trois coups pour célébrer son 23e anniversaire, Tyler Naquin a frappé deux circuits pour les seuls points du match et les Indians de Cleveland ont battu les Royals de Kansas City 5- 0 mercredi soir.

McKenzie (2-0) n’a eu besoin que de 81 lancers grâce à six retraits au bâton, aucune marche et une défense habile derrière lui. Son enclos a fait le reste du chemin, tenant les Royals sans un coup sûr au cours des trois dernières manches.

«Je veux dire, les nerfs sont définitivement toujours là avant. Je ne pense pas que cela disparaîtra un jour ”, a déclaré McKenzie, “ mais je vais là-bas et je me sens plus à l’aise pour le traiter comme une expérience d’apprentissage. ”

Le premier circuit de Naquin était un tir à deux points de Jakob Junis (0-1) en deuxième manche. Naquin a ensuite fourni à ses releveurs une marge de manœuvre indispensable en ajoutant un circuit de trois points à Scott Barlow au neuvième.

«Il était incroyable. Son swing est le meilleur que je l’ai vu ”, a déclaré le manager par intérim des Indiens Sandy Alomar Jr. ” Il a fait le travail cette intersaison. Il a en quelque sorte restructuré un peu son swing – il a été plus efficace avec son swing. Assez bien.”

Le résultat a été la cinquième défaite consécutive dans un match décisif pour les Royals et leur 10e défaite consécutive dans des matchs en caoutchouc impliquant Cleveland. En fait, Kansas City n’a remporté que trois de ses 35 derniers matchs pour décider d’une série.

«Quelques balles que nous avons frappées fort semblaient être contre des gens, a dit le manager des Royals, Mike Matheny. “ Je ne pouvais tout simplement pas rassembler les succès.

McKenzie y était pour beaucoup mercredi soir. Le jeune, qui a raté toute la saison dernière en raison de blessures, a retiré les 10 premiers frappeurs qu’il a affrontés. Et quand il a rencontré le moindre problème, sa défense était là pour l’aider.

La première fois est venue quand Hunter Dozier a frappé un simple sur le terrain à un arrêt-court profond; il a été anéanti par un double jeu de fin de manche. Le suivant est arrivé lorsque les Royals ont placé les coureurs deuxième et troisième avec un retrait dans le cinquième, et Carlos Santana a attrapé un buteur pointu par Adalberto Mondesi, est passé premier et a ensuite doublé Ryan McBroom troisième.

Et quand McKenzie a reniflé un grounder dans le sixième, Francisco Lindor était là pour l’aligner et expulser le coureur.

«Je voulais juste que Frankie fasse la pièce, a dit McKenzie avec un sourire.

Junis était presque aussi bon à l’exception de quelques coups sûrs de base et de la grosse erreur de Naquin. Le droitier a mis les Indiens en ordre dans le premier et le troisième, et il naviguait dans le quatrième lorsque la ligne de conduite de Josh Naylor a frappé Junis dans le bras droit entre le biceps et le triceps – il a récupéré pour jeter Naylor et mettre fin au tour de batte.

Junis a été écarté avant le début du cinquième pour des raisons de précaution.

«Il était vraiment sur la bonne voie là-bas, dans mon esprit, a dit Matheny. Il obtient de bons et rapides retraits et il a fait un joli petit coup là-bas. Il a probablement eu deux autres manches pour nous garder dans le match. Juste une mauvaise pause là-bas. ”

STREAK ARRÊTÉ

Un simple de Franmil Reyes dans la première manche était son huitième coup consécutif, la plus longue séquence d’un joueur indien depuis Julio Franco avait également eu huit coups sûrs d’affilée en juin 1988. La séquence de Reyes s’est terminée par un vol au champ droit dans la quatrième. .

TEMPS MATÉRIEL

Indians RHP Shane Bieber a été élu lanceur du mois de la Ligue américaine pour août après avoir accumulé 57 retraits au bâton avec une MPM de 1,63 en six départs. Il a eu au moins 10 retraits au bâton dans cinq de ces sorties, et le joueur par excellence du All-Star Game 2019 mène désormais l’AL en ERA (1,20), victoires (six) et retraits au bâton (84).

CHAMBRE DES FORMATEURS

Indiens: C Roberto Perez a commencé derrière le marbre et a frappé dans la deuxième manche avant de repartir avec ce que le club a appelé la fatigue des épaules. Sandy Leon a terminé le match à sa place. «Ils ont fait tous les tests avec lui», a déclaré Alomar. “ On a l’impression que son bras est juste mort dans une zone, mais il est au jour le jour. ”

Royals: DH Jorge Soler est parti avec de la tendresse dans son oblique droit et une tension dans le dos. Ryan O’Hearn a retiré au bâton pour lui au septième. «C’est quelque chose qu’il a eu avant, en fait au début de la saison, a dit Matheny. “ Il sait en quelque sorte comment surveiller, mais il en arrivait au point où nous avions besoin des entraîneurs pour le regarder. ”

SUIVANT

Royals LHP Danny Duffy (2-2, 4.11 ERA) fait son deuxième départ consécutif contre les White Sox jeudi soir lorsque les clubs ouvrent une série de quatre matchs au stade Kauffman. Les Indiens ont une journée de congé avant d’entamer une série de trois matchs contre Milwaukee vendredi soir à Cleveland.

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports