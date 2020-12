L’équipe McLaren voulait féliciter Noël à Ferrari, son rival historique en Formule 1. Depuis que l’équipe italienne a signé Carlos Sainz, de Woking, ils ont profité du message pour demander qu’ils prennent soin du Madrilène de la même manière qu’ils l’ont fait.

«À nos amis de la Scuderia Ferrari et aux célèbres tifosi. Aujourd’hui, nous voulons vous envoyer un message. Vous étiez et êtes parmi nos rivaux les plus anciens et les plus féroces. Nous respectons votre histoire et votre héritage autant que nous respectons les nôtres. Nous avons apprécié chaque bataille avec l’équipe rouge. McLaren et Ferrari sont comme deux opposés polaires qui s’attirent. Vous êtes à la fois adversaires et amis, et nous avons un grand respect pour la Scuderia et les Tifosi. Alors, à cette période spéciale de l’année, nous voulons vous faire un cadeau. Nous nous en occupons depuis deux ans. Nous en avons pris soin et l’avons aidé à grandir. Maintenant c’est ton tour. Prends soin de lui comme nous l’avons fait. Rendez-vous sur la piste l’année prochaine. Adieu. Joyeux Noël», A indiqué McLaren, en référence à Carlos Sainz, dans son salut de Noël à Ferrari.

💬 Un message à nos amis de @ScuderiaFerrari et aux célèbres tifosi. 🇮🇹 𝘜𝘯 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘢𝘪 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘢𝘮𝘪𝘤𝘪 𝘥𝘪 𝘚𝘤𝘶𝘥𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘍𝘦𝘳𝘳𝘢𝘳𝘪 𝘦 𝘢𝘪 𝘴𝘶𝘰𝘪 𝘧𝘢𝘮𝘰𝘴𝘪 𝘵𝘪𝘧𝘰𝘴𝘪. # AdiosCarlos 🧡 pic.twitter.com/B24NYpzOgF – McLaren (@ McLarenF1) 16 décembre 2020

Récemment, l’équipe britannique a justifié le pari de Ferrari sur Carlos Sainz. “Il y a une raison pour laquelle Ferrari l’a signé pour l’année prochaine. Il parvient à maintenir la voiture sur la piste alors qu’il continue de progresser et fait fonctionner ses manœuvres, comme il l’a fait dimanche. C’est tout simplement un grand avantage»A déclaré Andreas Seidl, patron de l’équipe McLaren, après que le Madrilène soit passé de la quinzième à la cinquième place du Grand Prix de Turquie.

Chez Ferrari, pour sa part, Mattia Binotto a déclaré à l’issue de cette course: «Sainz est un leader, un travailleur qui unit le groupe. Il est un cavalier en pleine croissance et a un état d’esprit: Je suis très convaincu de ce choixJe pense que ce sera le moindre de nos problèmes ».

«Charles fait déjà partie de l’équipe, il grandit en tant que leader et n’a jamais été critique malgré les difficultés. Il veut aider, il mûrit. Ses messages à la radio n’étaient qu’un évacuation momentanée. Nous allons quitter cette saison difficile, Sainz a pris la bonne décision et en est conscient»A ajouté le patron de Ferrari.

McLaren et Ferrari espèrent 2022

Bien que l’équipe britannique ait terminé troisième de la Coupe du monde des constructeurs, elle est encore à une distance considérable de Taureau rouge, et encore plus de Mercedes. Quant à Ferrari, elle a accusé la perte de puissance qu’elle a subie cette saison, restant sixième de ce classement derrière Point de course et de Renault. Pas étonnant combien McLaren comme Ferrari regarder avec optimisme vers 2022, date à laquelle interviendra le changement de règlement qui est appelé à réduire l’écart qui existe entre les équipes, dans l’espoir de relancer leur combat pour des objectifs plus ambitieux.

Comme l’a commenté John Elkann, président de Ferrari, après le Grand Prix de Toscane: «Il n’y a rien de pire que de donner de faux espoirs. La réalité cette année est la suivante. Nous avons besoin de temps. Nous avons un reste de l’année devant nous et une 2021 difficile, mais en 2022, avec les nouvelles règles, nous avons la possibilité de repartir de nouvelles bases. D’ici 2022, nous devons être ambitieux pour être préparés et compétitifs».

Dans le même ordre d’idées, Mattia Binotto a ajouté: «Combien de temps aurons-nous besoin pour revenir? Nous sommes évidemment dans une situation difficile à cause de la réglementation. De nombreux composants sont gelés et nous sommes limités dans la soufflerie ou les simulations. Je pense que 2020 sera très difficile, et en 2021, j’espère que nous pourrons faire mieux que maintenant. Mais je pense que 2022 sera notre grande opportunité».

Cependant, Carlos Sainz arrive à Maranello conscient que l’équipe va bientôt vaincre: “Ferrari a de nombreuses ressources, plusieurs bancs de test, donc Je suis sûr qu’ils travaillent tous très dur pour obtenir la puissance qu’ils ont perdue d’une année à l’autre.».