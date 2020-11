Fernando Alonso Il a récemment rappelé que chaque pilote disposera d’une journée et demie de pré-saison pour se préparer à 2021, ce qui est un handicap pour se préparer au Championnat du Monde et plus quand on le fait avec une nouvelle équipe. Conscient de cela, Renault fonctionne pour que l’Asturien puisse participer au test de fin de saison à Abu Dhabi, ce à quoi McLaren il s’oppose.

Curieusement, Zak Brown, PDG de l’équipe britannique, s’est récemment montré ouvert à ce que Fernando Alonso continue de participer avec McLaren à l’Indy 500 malgré sa signature pour Renault. “Ce n’est pas quelque chose à quoi je m’opposerais, depuis lors. Si nous avons un siège libre et qu’il veut faire l’Indy 500 en 2021, et qu’il a la permission de le faire, ce scénario pourrait fonctionner.“, Il a souligné.

Cependant, Cyril Abiteboul, chef d’équipe Renault, a rapidement fermé la porte à cette possibilité: “Une fois que vous serez avec nous, pour de bon et pendant un certain temps, il n’y aura pas de distractions». Donc, une fois votre travail d’ambassadeur terminé, Fernando Alonso est devenu un rival de McLaren.

Pour cette raison, Andreas Seidl, chef de l’équipe britannique, a été contre Alonso participant au test d’Abu Dhabi. «Il est clair que nous avons tous voté pour une modification de la réglementation au début de l’année lorsque cette pandémie a commencé, qui Ces tests sont clairement destinés dans le règlement sportif dans le seul but de tester les jeunes», A-t-il commencé par dire. “Je pense que les règles disent que les coureurs qui ont fait un maximum de deux grands prix ne peuvent pas participer. Oui donne ensuite à la FIA la possibilité également, à sa discrétion ou à son entière discrétion, d’y faire des exceptions»A ajouté Andreas Seidl.

En référence au pilote asturien, le patron de McLaren a commenté: «Fernando est un grand pilote de Formule 1, avec un excellent palmarès de succès. Et je ne vois pas vraiment comment cela s’inscrit dans le seul but de tester un jeune pilote». “D’un autre côté, s’ils le définissaient comme un jeune pilotePour être honnête, je pense que ce serait un excellent message pour nous tous, car je me considérerais aussi comme un jeune membre de l’équipe de Formule 1, ce qui me fait du bien. Mais cela ne justifie pas que ce test aille de l’avant », a pris fin.

Pour l’instant, Fernando Alonso a participé à une journée de tournage, limitée à 100 kilomètres en Catalogne, et il roulera à nouveau en Formule 1 les 4 et 5 novembre à Bahreïn. Vous pouvez courir tout ce que vous voulez, mais vous le ferez avec la voiture avec laquelle Renault a couru en 2018 car la réglementation n’autorise pas les essais avec les voitures actuelles.

Pour cette raison, l’équipe considère également qu’il convient que Alonso participez à un programme plus étendu comme le test de fin de saison à Abu Dhabi. “Nous devons voir si cela peut être fait sur la base des critères de test. Nous en parlons à la FIA», A récemment révélé Cyril Abiteboul. Renault obtiendra-t-il l’autorisation de la Fédération internationale de l’automobile malgré l’opposition de McLaren?