Au début, Avilés devait accueillir le championnat des écoles, qui clôt généralement la saison en juin.. La pandémie a rapidement contraint les plans à être reportés et éventuellement modifiés. Il a été décidé de réaliser le championnat des équipes régionales, qui sera suivi d’une concentration de l’équipe espagnole dans la catégorie, également à Avilés, et d’un campus de modernisation à Gijón.

Une série du match entre la Catalogne et l’Andalousie. | Ricardo Solis

Tout cela, oui, avec des mesures sanitaires strictes, comme l’explique le président de la Fédération espagnole des sports pour personnes handicapées physiques (FEDEDDF), José Alberto Álvarez: «Nous avons appliqué un protocole covid renforcé, un événement à bulles. L’hôtel a été fermé aux joueurs et l’installation sportive n’a été autorisée à entrer qu’après un test antigénique négatif. Les joueurs ont fait les tests le matin de Noël, avec une déclaration de qui ils étaient ».

L’invitation à participer avec Madrid, finalement champion, était un cadeau pour les joueurs Garmat d’Avilesino, bien qu’ils aient d’abord dû mettre les batteries pour être à la hauteur des meilleurs d’Espagne.

CARLOS TORÍO

Voici comment Carmen Abella, 22 ans, atteinte de spina bifida, avoue: «Au début, j’étais très nerveux. Ensuite, vous gagnez en confiance, mais j’ai été étonné, ils jouent très bien et il y a beaucoup de camaraderie “. Elle a commencé à faire du multisport à Astur Park et en 2011, elle a rejoint la Fédération des sports adaptés des Asturies (Fedema) en pratiquant la natation. Puis, après une période combinant les deux disciplines, il est passé au basketball. Carmen tente de sortir de l’enfermement et aspire au retour de la compétition, pour laquelle une bulle est projetée étalée sur deux week-ends: «Je le vois très bien. L’enfermement était dur, pas seulement physiquement; psychologiquement cela m’a tué, parce que ma façon de ventiler est l’entraînement ».

Sa partenaire Tania García est plus jeune, elle a 20 ans et s’est luxée des hanches et du pied bot, mais la même chose ressort de la compétition.: «Surtout la camaraderie. L’expérience a été très bonne, il y a beaucoup de niveau, et j’espère qu’en janvier on pourra commencer la Ligue, c’est l’essentiel ».

Roberto Carrica, un homme de 21 ans atteint de paralysie cérébrale, est un amoureux déclaré du basketball en fauteuil roulant. «Au début, il m’imposait beaucoup de respect, mais je suis tombé amoureux, ce fut un coup de cœur instantané et j’aimerais rester lié à lui quand il arrêtera de jouer. C’est un sport d’équipe dans lequel si on échoue, on échoue tous. De plus, nous passons tellement d’heures ensemble que c’est comme notre deuxième famille. Cela a été une expérience incroyable ».