Des policiers après une perquisition à la clinique médicale de Diego Armando Maradona. .

Leopoldo Luque, médecin de Diego Armando Maradona et dont le bureau et la maison ont été fouillés ce dimanche, il a assuré que a fait “de son mieux” pour l’ex-footballeur, mais il a précisé qu’il n’était pas responsable de sa santé et que «les Dix» décidaient par lui-même.

“Je suis absolument sûr que J’ai fait de mon mieux avec Diego, du mieux qui puisse être», a déclaré le médecin lors d’une conférence de presse après les perquisitions à son domicile dans la banlieue sud de Buenos Aires et à son bureau dans la capitale.

Luque, qui a annoncé qu’il pourrait comparaître volontairement devant la justice pour faire une déclaration s’il n’était pas convoqué auparavant, a précisé qu’il n’était pas l’ancien médecin de famille du footballeur mais un neurochirurgien qui était son “ami”.

Maradona, qui a souffert de Dépendance à l’alcool, a été admis dans une clinique de La Plata le 2 novembre pour anémie et déshydratation et un jour plus tard chez un guérisseur à Olivos, où peu après son arrivée, il a été opéré pour un hématome sous-dural à la tête.

Le 11, il est sorti de l’hôpital et a déménagé dans une maison dans un quartier privé à la périphérie de Buenos Aires, où il est décédé mercredi dernier d’un arrêt cardiaque.

“Si je suis responsable de Diego pour quelque chose, c’était de l’aimer, de prendre soin de lui, de prolonger sa vie et de l’améliorer jusqu’au dernier. J’en suis responsable. J’ai fait l’impossible pour ça », a déclaré Luque en larmes.

Comme un fils avec un père “rebelle”

Selon Luque, Maradona “détestait les médecins”, mais avec lui, c’était «différent» parce qu’il était son «ami» et il a fait des «suggestions» que Maradona «acceptait ou n’acceptait pas» et contactait divers médecins spécialistes.

Il a dit que la relation, plus que celle du médecin avec le patient, était “comme celle d’un fils avec un père rebelle“Eh bien, l’ex-footballeur avait une autonomie et a décidé par lui-même.

Il a expliqué que pour interner Maradona dans un hôpital psychiatrique ou le soumettre à une rééducation sans son consentement, il fallait une procédure judiciaire qui n’aurait pu être effectuée que si elle avait établi avec «des critères médicaux et psychiatriques» qu’il était «fou».

Luque a assuré que prolongé “autant qu’il le pouvait” l’hospitalisation à la clinique Olivos et après la sortie, la famille, le psychiatre, le psychologue et le cabinet de médecine privé Swiss Medical “persuadent” Maradona d’accepter d’avoir l’aide d’infirmières à domicile pour “contrôler” la prise des médicaments et ne pas boire de l’alcool.

En ce sens, il a insisté sur le fait qu’il y avait une équipe de «confinement» et qu’il avait notamment pour fonction de «pouvoir faire comprendre quelque chose à Diego» parce que «rien ne pouvait être fait sans la volonté de Diego».

“Il se punissait”

Luque a souligné que dans la mort de la star du football “Il n’y a pas eu d’erreur médicale” et il a soutenu que “Diego a eu un événement fortuit, une crise cardiaque qui, chez un patient avec ses caractéristiques, est la plus courante au monde “.

La mort, a-t-il précisé, «n’avait rien à voir» avec l’opération à laquelle il a été soumis.

Le médecin a dit que Il a vu “Fluff” “triste, seul et il se punissait d’une manière qui, comme son ami, ne le permettrait pas. ”

“Il voulait une vie qui était mauvaise. J’ai essayé de l’accompagner (…). C’était sa vie. Je me sens bizarre parce que nous avons enfin changé sa vie et qu’il est parti », a-t-il déclaré.

Luque a assuré que “rien” n’est reproché et qu’au contraire, il se sent “fier” de tout ce qu’il a fait pour Diego et sa famille.

À la disposition de la justice

Luque a confirmé que les dossiers de police conservaient les dossiers médicaux et les appareils électroniques de Maradona, tels que les ordinateurs et les téléphones portables.

Il a assuré qu’il sera à la disposition de la justice porque “il n’y a rien à cacher”.