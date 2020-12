Marc Márquez pourrait revenir sous le couteau. Le champion d’Espagne était ce jeudi à la Hôpital international Ruber de Madrid pour savoir s’il est nécessaire d’avoir une troisième opération sur son bras droit et dans les prochaines heures il pourrait prendre une décision qui peut affecter de manière décisive sa carrière: se faire opérer pour bien guérir et être à six mois de congé ou forcer à démarrer la saison à partir du première course.

L’image du jour a été capturée par les caméras Jugones, lorsqu’ils ont surpris le père du pilote entrant à l’hôpital de Madrid. “Ils ne l’ont pas encore opéré”, a déclaré après avoir été interrogé sur l’état du bras droit de Marc Márquez. Si blanc et en bouteille: le champion du monde de MotoGP au moins, il envisage de passer par la salle d’opération pour bien guérir cette fracture de l’humérus.

Après sa grave chute à Jerez le 19 juillet, et deux opérations presque consécutives pour placer des plaques et réparer cette fracture de l’humérus qui n’a pas fini de bien guérir en développant une pseudoatrose (l’une des complications les plus graves pouvant survenir), Marc Márquez Il pourrait à nouveau subir une intervention chirurgicale et cela impliquerait un congé de maladie de six mois: trois pour l’immobilité du bras et trois pour la rééducation. Le traitement conservateur des derniers mois n’ayant pas fonctionné, l’objectif de cette opération serait de greffer des flocons de la hanche du pilote à l’humérus. En plus de laisser en ondes qu’il y aura une opération possible, le père de Márquez a affirmé devant les caméras Jugones que “Je ne sais pas s’ils vont l’opérer” et que “il est en train de regarder”.

Au moins 6 courses seraient perdues

La troisième opération de Marc Márquez Cela entraînerait six mois d’absence et ce qui est plus important: cela exclurait le pilote Cervera d’un autre titre mondial … sauf par miracle. Le championnat du monde MotoGP 2021 devrait débuter le 28 mars à Losail et si Marquez S’il était absent pendant six mois, il pourrait manquer au moins 6 courses, soit plus d’un tiers de la saison.

En supposant qu’il y a opération et l’heure estimée de retrait, Marquez Vous pourriez manquer le GP du Qatar (28 mars), le GP d’Argentine (11 avril), le GP de Las Americas (18 avril), le GP d’Espagne (2 mai), le GP de France (16 mai), GP d’Italie (30 mai) et GP de Catalogne (6 juin). Tout cela tant que la fracture de l’humérus de son bras droit guérit parfaitement, ce qui ne s’est pas produit depuis six mois.

Par conséquent, à 27 ans et avec six titres de MotoGP dans la poche, Marc Márquez Il fait face à la décision la plus importante de sa carrière: se faire opérer et bien cicatriser la fracture avec le risque de perdre des options lors de la prochaine Coupe du Monde, ou opter pour un traitement conservateur qui lui permet de débuter le prochain Championnat du Monde mais de diminuer le reste de sa carrière. C’est le grand dilemme de Marc Márquez.