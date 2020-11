Le rêve de Rafael Nadal au Masters est terminé. Le joueur de tennis des Baléares revient pour dire adieu au dernier rendez-vous de l’année et ne pourra pas aspirer à son premier master, après chute dans une demi-finale très disputée avec Daniil Medvedev (3-6, 7-6, 6-3), qui a su vaincre et renverser le grand champion d’Espagne, qui n’a pas pu trouver son jeu dans les moments clés du match. Medvedev, qui avait dominé Djokovic ou Zverev d’une main de fer, a fait de même avec Nadal dans un deuxième et troisième set dans lequel il était plus frais et qui vaut un rendez-vous avec Thiem en finale à Londres, tandis que Nadal doit continuer. attendre.

Rafa est entré dans le jeu concentré, sachant que L’enjeu était bien plus que d’atteindre la énième fin de sa carrière. La possibilité d’arriver dans le jeu pour le titre Masters était un privilège auquel le Manacoran n’avait pas consenti depuis 2013, où il a été battu par Djokovic, et les 34 ans de son DNI le poussent à penser qu’il n’aura pas d’options, a priori , dans le reste de sa carrière sportive.

Le départ devait être de haut niveau devant un joueur de tennis qui travaille à pleine capacité dès la première balle, dans le cas de Medvedev, et Rafa a rempli la tâche, bien qu’avec des difficultés. Un match marathon dans le troisième match, avec service en faveur, était sur le point de lui coûter le premier inconvénient du match mais, trois balles de break et plusieurs avantages plus tard, l’Espagnol a réussi à maintenir le score comme d’habitude.

Medvedev fait partie de ces joueurs de tennis avec des moments d’inspiration dans lesquels ils atteignent un niveau stratosphérique, mais il a aussi des bas qui provoquent une déconnexion dans son jeu. Nadal, qui avait attendu son moment, est sorti de la caverne au huitième match pour profiter d’une brève pájara de son rival … qui allait lui coûter le set. Sans brillance extrême mais avec suffisamment de solidité, Rafa s’est inscrit pour le set et n’était qu’un de la toute finale à Londres.

Medvedev se lève après la chute

Froid comme un iceberg, Medvedev n’allait pas blâmer la perte de 50% du match en un clin d’œil. Aussi pressé, Le Russe a d’abord cassé le service de Nadal jusqu’à ce qu’il soit placé sans s’arrêter dans un 4-1 cela le laissait dans une position avantageuse pour égaliser le match, ce qui allait augmenter avec une balle de break dans le prochain match, avec le service de Rafa.

Cependant, la réaction épique des îles Baléares devait avoir lieu à l’O2 Arena. Avec rien à perdre -sur le plateau-, Rafa a commencé par maintenir son service et a continué avec une stratégie dans lequel Medvedev commencerait à entrer dans le réseau, ajouterait des erreurs … et voir comment son service volait pour que, immédiatement après, Nadal égalise le score.

La victoire de Daniil dans le deuxième n’était pas seulement incertaine, mais son élimination n’était qu’à un pas, alors que Rafa se cassait à nouveau, se plaçant au service pour fermer la passe à la finale. Parti vu pour la sentence? Pas avec Medvedev sur la bonne voie. Le Russe, hétérodoxe à tous égards, a sorti son meilleur tennis sur le fil et, en blanc, a consommé le contre-break qui allait conduire, indirectement, la décision du set au tie-break.

Le déclin physique et mental a commencé à faire des ravages et la mort subite allait révéler la honte jusqu’à ce que le concours soit terminé ou qu’il prolonge un autre set. Nadal, toujours avec les deux liens cédés avec Thiem dans la mémoirea, il perdrait son service une fois, ce qui rendrait impossible de retrouver un avantage qui devait être doublé sur le ballon décisif, ce qui a donné à Medvedev le set.

Rafa s’éteint au Masters

Le surréalisme avait rendu visite à Rafa, qui dans la clé du tie-break s’était trompé dans la définition, permettant à un Medvedev d’atteindre qui, avec la canne, avait accroché un ballon décisif au tournant du set. Cependant, faire une table rase est à l’ordre du jour dans le livret de Nadal et le manacorense, visiblement fatigué, Il est resté avec des options pour casser à chaque match au reste, bien que sans succès.

La clé allait être à 3-3, avec le service de Nadal, dans un nouveau match avec une durée exagérée et dans lequel les Espagnols se sont compliqués après avoir dominé 30-0. Quelques erreurs de décision ont réveillé Medvedev et lui ont permis de se battre jusqu’à ce qu’il tombe en panne, encore une fois après quelques cadeaux d’un joueur extrêmement talentueux, mais qui commençait à remarquer le fardeau des minutes.

Épuisé, essayant de raccourcir les points du service et du filet, Rafa ne pouvait pas atteindre son niveau habituel de concentration, quelque chose d’absolument nécessaire pour même se qualifier pour une pause qui le ramènerait au combat. Medvedev volait du bas de la pisteballe après balle, échange après échange, jusqu’à ce qu’il devienne finaliste à part entière de la Masters Cup.