Cela fait maintenant huit mois que Megan Rapinoe a joué au football pour la dernière fois.

Alors que la pandémie de coronavirus fait rage, la star de l’USWNT a choisi de ne pas suivre certains de ses coéquipiers internationaux à travers l’Atlantique jusqu’à la FA Women’s Super League pour la campagne en cours.

Interrogé par la BBC sur ce qu’il faudrait pour l’amener à déménager en Angleterre, Rapinoe était plus candide et charismatique que jamais.

«Probablement beaucoup d’argent à ce stade», a ri le joueur de 35 ans.

«Je ne sais pas, j’aime l’idée, c’est juste un tel changement de vie à ce stade. Donc, pour être honnête, beaucoup d’argent. L’argent que je ne vaux franchement pas en tant que joueur!

«Avoir 35 ans, être avec Sue, évidemment, je ne voudrais pas passer beaucoup de temps loin, alors nous devrons bouger ensemble.

Rapinoe a été ouverte, honnête et engagée sur le privilège des Blancs et la lutte pour l’égalité de rémunération entre autres pendant l’interview, ainsi que sur son rôle de personnalité publique.

Parlant du football féminin en Angleterre, elle a parlé du terrain que le jeu doit encore rattraper.

“Je pense que le football féminin en Angleterre est le même qu’en Amérique – il est si loin derrière en raison de ce que nous avons dû surmonter en raison du manque d’investissement”, a déclaré Rapinoe.

«Nous sommes en 2020. Depuis combien de temps la Premier League existe-t-elle?

«Et nous voyons juste un club comme Manchester United faire des efforts et des kilos en faveur d’une équipe féminine? Franchement, c’est honteux. “

Aujourd’hui âgée de 35 ans, la double vainqueur de la Coupe du monde envisage un retour au football dès que possible, avec les Jeux olympiques de l’été prochain en tête.

«J’ai eu quelques coéquipiers qui sont allés jouer à l’étranger, pendant que je m’entraîne et essaie de rester en forme dans l’espoir que nous finirons par sortir de cet enfer.

«Je veux continuer à jouer. Je ne suis certainement pas près de la retraite – je veux absolument jouer aux Jeux olympiques.

«Après les Jeux olympiques, je devrai jeter un regard plus long sur les trois prochaines années. Nous sommes un an plus près de la prochaine Coupe du monde et c’est assez séduisant que ce soit en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous laisserons celui-là au grand jour… »

Peut-être, juste peut-être, il y aura une troisième médaille de vainqueur de la Coupe du monde pour l’Américaine avant qu’elle ne raccroche.