Il y a toujours des poussées surprises (Dallas Goedert, Nyheim Hines, Joshua Kelley) et quelques grosses blessures (Marlon Mack, Le’Veon Bell) dans la semaine d’ouverture de la saison. Souvent, les propriétaires de football Fantasy réagissent de manière excessive, abandonnant leurs dormeurs de pré-saison préférés et se précipitant pour ajouter une recrue au hasard qui a attrapé un TD (Laviska Shenault Jr.) ou vétéran qui a reçu une quantité surprenante de touches (Peyton Barber, Adrian Peterson). En fin de compte, le football fantastique est souvent un jeu réactionnaire, alors quand vous voyez quelqu’un comme Logan Thomas, Jimmy Graham, ou Robby Anderson avoir une bonne performance, vous pensez que vous devriez les attraper – même si c’est la meilleure sortie qu’ils auront toute l’année. le Top des ramassages de fils et des agents libres de la semaine 2 sont pleins de gars qui ont peut-être déjà atteint un sommet, mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas envisager de les réclamer.

Notre liste complète des agents libres présente plus que des choix réactionnaires. Certains joueurs n’ont peut-être pas eu de jeux énormes, mais leur utilisation suggère que de plus grandes choses restent à venir. Les blessures jouent également un rôle majeur dans la prévision de la valeur future, de sorte que la récupération de certaines sauvegardes maintenant peut vraiment porter ses fruits. Bien sûr, il y a aussi une foule de joueurs qui ont été sous-repérés, et même s’ils ont eu des matchs d’ouverture médiocres, de meilleures choses restent à venir. Nous avons également des streamers potentiels TE et D / ST à la fin de la liste (car il n’est jamais trop tôt pour diffuser).

PLUS DE SEMAINE 2: Liste complète des renonciations | Tableau des menottes RB

La question de savoir s’il faut utiliser une demande de dérogation supérieure cette semaine est une question difficile. Alors que certains joueurs comme Hines, Kelley et Goedert ont beaucoup d’avantages à long terme, il est peu probable que quiconque les classe comme de véritables facteurs de différence sans encore plus de blessures. Il est difficile de laisser les démarreurs potentiels comme celui-là passer par des dérogations, mais c’est la bénédiction et la malédiction d’avoir une revendication principale – vous voulez la conserver pour quand un producteur à long terme plus évident est disponible. Mais si ce n’est pas votre style – ou si vous pensez avoir besoin d’un joueur en particulier – vous pouvez vous sentir à l’aise de faire un geste et d’attraper des contributeurs solides comme les joueurs énumérés ci-dessous.

Top des micros de fil de renonciation de football Fantasy pour la semaine 2

Sauf indication contraire, seuls les joueurs appartenant à moins de 50% des ligues Yahoo sont considérés.

Nyheim Hines, RB, Colts. Alors que Marlon Mack (Achille) devrait rater le reste de la saison, tout le monde sur le tableau des profondeurs des Colts RB se fait une place. Cela signifie que Jonathan Taylor est le principal porteur du ballon, mais Hines a prouvé lors de la semaine 1 qu’il serait également fortement impliqué. Même avant que Mack ne quitte le match contre Jacksonville, Hines volait des touches. Il a terminé avec 73 verges au total et deux touchés et sur 15 touches (huit réceptions). Tous les matchs ne seront pas aussi favorables que celui-ci, mais Hines devrait continuer à obtenir plus de 12 touches par match à l’avenir, ce qui le rend précieux dans les ligues standard ainsi qu’un jeu à la limite chaque semaine dans les formats PPR.

Dallas Goedert, TE, Eagles. On a beaucoup parlé des problèmes de blessures WR des Eagles, mais même Jalen Reagor est de retour et DeSean Jackson en bonne santé, c’est Goedert qui a mené l’équipe dans les réceptions (8), les cibles (9) et les verges (101). Il a également attrapé l’un des deux lancers TD de Carson Wentz. Son compatriote TE Zach Ertz a attrapé l’autre, mais il convient de noter qu’Ertz n’a eu que trois attrapés et 18 verges sur sept cibles. Goedert n’est pas soudainement “meilleur qu’Ertz”, mais il va clairement être un receveur important dans le système des Eagles.

PLUS DE SEMAINE 2: Liste complète des renonciations | Tableau des menottes RB

Joshua Kelley, RB, chargeurs. Austin Ekeler est toujours le “meneur de retour” à Los Angeles, ce qui a été démontré par ses 19 courses lors de la semaine 1, mais Kelley est clairement son meilleur remplaçant – et il pourrait facilement avoir une valeur flexible la plupart des semaines, quelle que soit la santé d’Ekeler. Kelley a couru 12 fois pendant 60 ans et un score à ses débuts, obtenant plusieurs touches sur la ligne de but et semblant généralement impressionnant à tous les points du terrain. Le bruiser de 5-11 et 212 livres de l’UCLA a beaucoup d’avantages avec plus de 10 touches par match, et il est possible qu’il prenne même le relais en tant que coureur principal si les Chargers préfèrent utiliser Ekeler dans plus de réception. rôle. Quoi qu’il en soit, Kelley est une menotte indispensable pour les propriétaires d’Ekeler, et il vaut la peine d’être saisi même si vous ne possédez pas Ekeler.

Peyton Barber, RB, Washington. Quelqu’un a dû obtenir les courses pour Washington, et Barber a remporté la majeure partie d’entre elles dans la semaine 1. Il a couru 17 fois (huit de plus qu’Antonio Gibson) et a marqué deux fois sur la ligne de but. Ses 29 verges laissent beaucoup à désirer et nous en disent probablement plus sur ses perspectives à long terme que deux TD aléatoires, mais tous les “lead back” ont une valeur potentielle (surtout s’ils touchent la ligne de but), et en ce moment, Barber ressemble à l’homme principal à Washington. Cela pourrait changer rapidement – surtout s’ils ne jouent pas avec une avance en seconde période – mais à tout le moins, Barber vaut la peine d’être saisi en tant qu’agent libre.

Scotty Miller, WR, boucaniers. Avec Mike Evans (ischio-jambiers) cogné, Miller est devenu l’une des cibles préférées de Tom Brady. Il a fini par saisir cinq passes pour 73 verges sur six cibles, toutes deux assez bonnes pour la deuxième place de l’équipe. Brady a toujours aimé cibler les récepteurs de type slot au milieu, mais Miller est aussi un peu une menace de vitesse intérieure / extérieure. Il convient également de noter que Chris Godwin a subi une blessure à la tête tardive, donc s’il manque le temps, Miller pourrait devenir le receveur n ° 2 de l’équipe.

Pour obtenir des suggestions supplémentaires de dispense / d’agent libre, y compris plus de cassures et de streamers potentiels, consultez notre liste complète de la semaine 2.